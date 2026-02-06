ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.78
usd:
319.62
bux:
130030.34
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A TVO finn atomenergetikai társaság által közreadott 2023. március 23-i képen az Olkiluoto Atomerőmű 3-as reaktorblokkja, Európa legnagyobb nukleáris reaktora a finnországi Eurajokiban. Az Olkiluoto 3 2023. április 16-án megkezdte a rendszeres kereskedelmi áramtermelést.
Nyitókép: MTI/EPA/TVO

Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Nőtt Európában az atomenergia támogatottsága és csökkent a technológia elutasítóinak aránya – ez derült ki a Századvég Alapítvány vezetésével az Európai Unió 27 tagországára kiterjedő közvélemény-kutatásból. Az InfoRádió Hortay Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatóját kérdezte.

A legfontosabb üzenete a kutatás eredményének, hogy az Európai Unióban egy józan fordulat volt tapasztalható az atomenergia megítélésében – fogalmazott Hortay Olivér.

Hozzátette:

tíz évvel ezelőtt, 2016-ban

  • az európaiak 45 százaléka még elutasította az atomerőműveket,
  • a támogatók aránya 15 százalék volt.

Mostanra

  • az ellenzők aránya egyharmadára, 15 százalékra csökkent,
  • a támogatóké pedig 37 százalékra növekedett.

„Minden egyes tagállamban kisebbségbe kerültek a technológia ellenzői, még azokban ott is, ahol a politikai elit meglehetősen erősen, időről időre felszólal az atomerőművek ellen. A legnagyobb arányban az osztrákok ellenzik az atomerőműveket, 43 százalék, és van még néhány másik tagállam, jellemzően olyanok, ahol nem működnek atomerőművek, ahol meghaladja a 30 százalékot, de

például Németországban is 25 százalékra mérséklődött az elutasítók az aránya, és mostanra a németek kétharmada kifejezetten támogatja a nukleáris technológiát"

– mondta.

Azokban a tagállamokban, ahol van működő atomerőmű, az elfogadottság, illetve a támogatottság is nagyobb: Franciaországban, Csehországban, Bulgáriában és Magyarországban is.

Magyarországon fogadják el a leginkább a válaszadók az atomerőműveket:

75 százalék kifejezetten támogatónak tekinthető, a technológiát elutasítók aránya, akik szerint egyáltalán nem volna szükség atomerőművekre pedig mindössze 3 százalékát képviselik a felnőtt lakosságnak – emelte ki Hortay Olivér.

A beszélgetés során az is szóban került, hogy miért változott meg ilyen jelentős mértékben az atomenergia megítélése. Az energetikai szakértő ezzel kapcsolatban kifejtette: a háttérfolyamatokra csak spekulatív válasz adható.

Mint mondta: „a mi méréseink azt sugallják, hogy egy fontos hajtóerőt jelentett az energiaválság, illetve az orosz-ukrán háború, és az ezek nyomán megemelkedő energiaárak, illetve növekvő ellátásbiztonsági félelmek. Ugyanakkor az is látható az eredményeinkből, hogy a változásnak csak körülbelül a felét magyarázza ez a rendkívüli esemény. Már korábban, a 2016 és 2021-es időszakban is elindult az atomenergia népszerűségének a növekedése."

A szakértő ezt azzal magyarázza, hogy a szakmai szervezetek valójában már 10 évvel ezelőtt is megírták, deklarálták, hogy

atomenergia nélkül nem érhetőek el azok az ambiciózus klímavédelmi célok, amelyeket az Európai Unió és az egész világ kitűzött maga elé,

legalábbis elfogadható ellátásbiztonsági és megfizethetőségi követelmények teljesítése mellett. Ezek a szakmai megfontolások fokozatosan lecsapódtak a közvéleményben is.

„Aztán jött az energiaválság, a háború, ami még több ember figyelmét ráirányította az energiabiztonság kérdéskörére, és még több ember figyelmét ráirányította a megfizethetőség kérdéskörére is, ennek következményeképpen jelentősen tovább növekedhetett az atomenergia társadalmi támogatottsága” – fogalmazott Hortay Olivér.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága

európai unió

századvég

atomenergia

támogatottság

hortay olivér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága

Századvég: Európában nőtt az atomenergia támogatottsága
Nőtt Európában az atomenergia támogatottsága és csökkent a technológia elutasítóinak aránya – ez derült ki a Századvég Alapítvány vezetésével az Európai Unió 27 tagországára kiterjedő közvélemény-kutatásból. Az InfoRádió Hortay Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatóját kérdezte.
Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság

Surján Orsolya: odaveszett az óvatosságunk, még mindig itt van a pandémiás fáradtság

Nagyon sok áltudományos hír terjed az oltásokkal kapcsolatban. Nem az elbizonytalanodó emberekre, szülőkre kell haragudni, ebben a világban nagyon tudnak hatni az érzelmeinkre bizonyos történetekkel – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Surján Orsolya országos tisztifőorvos. Hozzátette: a pandémiás fáradtság még mindig jelen van az emberekben, és árt az influenza elleni küzdelemnek is.
 

Surján Orsolya: a légúti tünetek miatt kórházba kerülteknél az influenza vírusa a leggyakoribb

VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az iráni legfőbb vezetőt is kiiktathatja Trump?

Az iráni legfőbb vezetőt is kiiktathatja Trump?

Bár Irán nem a nyugati féltekén található, könnyen lehet, hogy ez lesz a következő helyszín, ahol Donald Trump amerikai elnök katonai erővel próbálja átalakítani a valóságot. Ellentétben azonban a Venezuelában elért gyors győzelmével, az Iránban történő amerikai beavatkozás könnyen kontrollálhatatlanná válhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból

Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból

Miért tűnnek el sorban a kisebb üzletek? Hogyan koncentrálódik ma a kiskereskedelem? És hogy jön mindehhez a vasárnapi nyitvatartás kérdése? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian general shot several times in Moscow

Russian general shot several times in Moscow

Lt Gen Vladimir Alexeyev is a senior figure in the main directorate of Russia's military general staff.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 17:03
Két magyar meghalt a Tátrában
2026. február 6. 16:41
Gálik Zoltán: Lord Mandelsonnak a mostani nem az első ilyen típusú ügye
×
×
×
×