Nyitókép: Pixabay/dimitrisvestikas1969

Nem a kifutóról próbált felszállni egy utasszállító – kép

Infostart

A Scandinavian Airlines Brüsszel–Koppenhága járatának személyzete valamit nagyon elnézett, és a gurulóútról futott neki a felszállásnak.

Az esetről beszámoló Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal szerint a pilótáknak időben sikerült megállniuk a géppel, még mielőtt elfogyott volna alóluk a beton, de így is 107 csomóra gyorsultak, azaz közel 200 km/óráról kellett lefékezniük.

Az ilyen esetek megelőzésére több védőháló is van és lehet a rendszerben: a gurulóutak szegélyfénye kék, középvonalfénye (ha van) pedig zöld, míg a futópálya szegélyfény és középvonal fehér, hogy még véletlenül se lehessen összekeverni a kettőt – emlékeztet az oldal. Azt egyelőre nem tudni, pontosan mi történt.

Megjegyzik még, hogy a modern repülőgépeken lehet RAAS rendszer, ami segít a helyzettudatosságban: egyértelműen jelzi a pilótáknak, hogy futópályára gurulnak fel, vagy azt keresztezik. Az irányítási rendszerekben lehetnek olyan funkciók, amik riasztják az irányítót, ha nem az engedélyezett gurulási útvonalat követi a gép, vagy ha engedély nélkül gurul fel a futópályára. Ezek meglétéről a konkrét esetben nincs információ.

Egy ilyen eset „súlyos repülőeseménynek” minősül, amit szigorú kivizsgálás fog követni. A választ nem arra fogják keresni, hogy ki a hibás, hanem arra, hogy miért következett be az esemény, és mit lehet tenni, hogy legközelebb ne ismétlődjön meg.

(A nyitókép illusztráció.)

repülőtér

brüsszel

repülés

kifutópálya

scandinavian airlines

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Nyugat-európai mintává kezd válni, hogy a zavargásokat a baloldal támogatásával anarchisták szervezik, gyakran migrációs hátterű tömegek bevonásával. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt időszak zavargásai, köztük a múlt hétvégi, erőszakba torkollt torinói demonstrációk sem veszélyeztetik az olasz kormány stabilitását.
