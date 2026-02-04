Eltűnik a nyilvánosság szeme elől Michelangelo Utolsó ítélete

A látogatók továbbra is a Vatikáni Múzeumon keresztül jutnak be a Sixtus-kápolnába. Májusig azonban nem lesz látható a kápolna oltárfalát díszítő freskó a maga valójában, a látogatók a freskó nagy felbontású reprodukciójában gyönyörködhetnek az állványokat elfedő vásznon - olvasható a közleményben.

Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója közölte, hogy rendkívüli restaurálásról, pontosabban tisztításról van szó. Emlékeztetett, hogy utoljára 1994-ben restaurálták Michelangelo remekművét.

A Vatikánváros Kormányzósága és a Vatikáni Múzeum közös restaurátorcsapatát vezető Paolo Violini elmondta, hogy az utóbbi több mint harminc év alatt szabad szemmel nem látható, fehér színű mikronszemcsék ülepedtek le a freskón. Eltávolításukkal az Utolsó ítélet színei élénkebbek, fényesebbek lesznek.

Az 1536 és 1541 között készült freskó 180 négyzetmétert fed le, és több mint 390 alakot ábrázol.

A restaurálás a Vatikáni Múzeum műkincseinek karbantartását 1982 óta támogató mecénásszervezet finanszírozásával valósul meg.