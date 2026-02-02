ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő
Gyászolók az iráni kormányellenes tüntetéseken életüket vesztõ rendfenntartók nyilvános ravatalánál Teheránban 2026. január 14-én. Az Iránt sújtó magas infláció miatt december végén országszerte kirobbant tiltakozásokon jogvédõk szerint már több mint 2500 ember veszítette életét.
Nyitókép: Abedin Taherkenareh

Rettenetes névsort adott ki Irán

Infostart / MTI

Az iráni elnöki hivatal honlapján vasárnap közzétették annak a 2986 embernek a nevét, aki az utóbbi hetekben erőszakba torkollt utcai tömegtüntetéseken vesztette életét.

Maszúd Peszeskján elnök hivatala szerint a listán civilek és a biztonsági erők tagjai is szerepelnek. A neveket az elnök utasítására az iráni igazságügyi orvostani intézet adatai alapján állították össze.

A hivatal azt is közölte, hogy a halálos áldozatok számát jelenleg 3117-re teszik, vagyis 131 holttestet még nem azonosítottak. Hozzátették, hogy pótlólagos listát fognak közzétenni, amint az összes áldozatot azonosították.

Peszeskján hivatalának közleményében hangsúlyozták: elkötelezettek az átláthatóság és az elszámoltathatóság mellett.

Az elnökség sajtóosztálya szerdán jelentette be, hogy hamarosan közzéteszik az összes áldozat nevét, amivel "egyértelmű válaszokat adnak majd a kitalációkra és az adatmanipulációra".

Az iráni hatóságok már múlt héten közölték, hogy legkevesebb 3117 ember vesztette életét a tüntetések nyomán kibontakozott zavargásokban. A hivatalos adatok szerint 2427 áldozat „ártatlan civil vagy a biztonsági erők tagja” volt, 619 további személyt pedig „szervezett terrorista elemként” tartanak számon.

Az Egyesült Államokban működő HRANA aktivistaszervezet szerint Iránban a 6700-at is meghaladja a halottak száma, akik többségükben tüntetők voltak.

