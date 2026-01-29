ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök
Wellington, New Zealand - September 2, 2013: An Air New Zealand Link aircraft, a Beechcraft 1900D, operated by Eagle Airways, prepares to land at Wellington Airport
Nyitókép: philinnz4, Getty Images

Hegynek ütközött egy utasszállító Kolumbiában – képek és videó

Infostart

Célja megközelítése közben eltűnt a SATENA légitársaság járatát teljesítő Beechcraft 1900D típusú repülőgép 15 emberrel a fedélzetén Kolumbiában. A roncsokat megtalálták a hegyvidéki területen, senki nem élte túl a katasztrófát.

Balesetet szenvedett a kolumbiai SEARCA (Servicio Aéreo de Capurgana Antes) légitársaság HK4709 lajstromjelű, Beechcraft 1900D típusú repülőgépe Északkelet-Kolumbiában. A SATENA légitársaság számára NSE 8849 járatszámmal Cúcuta (CUC) – Ocaña (OCV) útvonalon közlekedő repülőgép fedélzetén 13 utas és 2 fős személyzet tartózkodott.

A repülőgéppel már a célreptér megközelítése során végrehajtott süllyedéskor, mintegy 11 perccel a számított érkezési idő előtt megszakadt a kapcsolat, ezt követően a hatóságok megkezdték a kutatást az utolsó regisztrált pozíció térségében – írja az AIRportal.hu.

A repülőgép roncsait rövid időn belül megtalálták egy hegyvidéki területen. A fedélzeten tartózkodó mind a 15 ember életét vesztette.

Az érintett repülőgép egy 31 éves Beechcraft 1900D volt, amelyet 2010 májusa óta üzemeltetett a légitársaság, előzőleg amerikai regionális légicégeknél teljesített szolgálatot.

A baleset körülményeit a kolumbiai légiközlekedési hatóságok vizsgálják, az okokról egyelőre nem közöltek részleteket.

A nyitókép illusztráció.

