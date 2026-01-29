Hegynek ütközött egy utasszállító Kolumbiában – képek és videó

Balesetet szenvedett a kolumbiai SEARCA (Servicio Aéreo de Capurgana Antes) légitársaság HK4709 lajstromjelű, Beechcraft 1900D típusú repülőgépe Északkelet-Kolumbiában. A SATENA légitársaság számára NSE 8849 járatszámmal Cúcuta (CUC) – Ocaña (OCV) útvonalon közlekedő repülőgép fedélzetén 13 utas és 2 fős személyzet tartózkodott.
A repülőgéppel már a célreptér megközelítése során végrehajtott süllyedéskor, mintegy 11 perccel a számított érkezési idő előtt megszakadt a kapcsolat, ezt követően a hatóságok megkezdték a kutatást az utolsó regisztrált pozíció térségében – írja az AIRportal.hu.
A repülőgép roncsait rövid időn belül megtalálták egy hegyvidéki területen. A fedélzeten tartózkodó mind a 15 ember életét vesztette.
Az érintett repülőgép egy 31 éves Beechcraft 1900D volt, amelyet 2010 májusa óta üzemeltetett a légitársaság, előzőleg amerikai regionális légicégeknél teljesített szolgálatot.
A baleset körülményeit a kolumbiai légiközlekedési hatóságok vizsgálják, az okokról egyelőre nem közöltek részleteket.
A nyitókép illusztráció.
#ATENCIÓN. Se conocen las primeras imágenes del avión de Satena accidentado en zona rural del mpio/Hacarí, cuando cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. La aeronave fue ubicada en un sector de difícil acceso, mientras organismos de socorro adelantan labores de verificación.— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 28, 2026
En desarrollo https://t.co/j8WHF4HU1I pic.twitter.com/sghI368oWG