Egy cseh turista is kiszabadult Venezuelában a „Maduro-hadművelet” nyomán

A Venezuelában letartóztatott Jan Darmovzal cseh állampolgár szabadon engedésében a döntő tényező az az amerikai katonai beavatkozás volt, amelynek során Nicolás Maduro venezuelai elnököt elfogták – jelentette ki Petr Pavel cseh elnök szombaton egy televíziós vitaműsorban.

Az államfő szerint az amerikai beavatkozás nélkül a cseh állampolgár szabadon bocsátására irányuló erőfeszítések – amelyekben diplomaták és egyházi vezetők is részt vettek – sokkal hosszabb ideig tartottak volna.

A venezuelai hatóságok Darmovzalt – aki turistaként érkezett az országba – 2024 szeptemberében tartóztatták le azzal az indokkal, hogy Maduro megölésére és a kormány megdöntésére irányuló összeesküvésben készült részt venni.

A cseh külügyminisztérium szerint a vádnak semmilyen alapja nem volt. A venezuelai hatóságok más külföldi állampolgárokat is hasonló ürüggyel tartóztattak le.

A cseh férfit a múlt héten engedték szabadon.