2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség elnöke, Friedrich Merz német kancellár és Oliver Blume, a Volkswagen Csoport és a Porsche vezérigazgatója (b-j) a müncheni Nemzeközi Autószalon (IAA) megnyitóján 2025. szeptember 9-én. A németországi járműipari seregszemle szeptember 14-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Fordulat Németországban az elektromos autóknál

Infostart

Bár a múlt év végén Brüsszelben ideiglenes csatát nyertek a benzines és a dízel meghajtású autók 2035-től való tiltásának ellenzői, szakértők szerint nem fér kétség ahhoz, hogy az elektromos járműveké a jövő. A német autóipar jövőjét és a klímavédelmet szem előtt tartva a berlini kormány most az új elektromos autók vásárlásának támogatására jelentős összeget irányzott elő.

Az elektromos jövő fő szószólója Friedrich Merz kancellár, aki mindezt tavaly ősszel a müncheni nemzetközi autószalonon is bizonyította. De legalább ennyire támogatja ezt környezetvédelmi minisztere is, aki most az elektromos autók vásárlásának előmozdítására rendkívüli támogatást jelentett be.

Több német hírportál idézte Carsten Schneidert, aki közölte, hogy a kormány a tervek szerint támogatja új elektromos autók vásárlását magánszemélyek számára. A támogatások kisebb összegben a plug-in-hibridekre is elérhetők lesznek.

A tisztán elektromos autók vásárlásának alaptámogatása 3000 euró lesz, ami emelkedhet is.

Schneider mindezzel összefüggésben kettős célt említett: egyrészt a vásárlók terheinek enyhítését, másrészt a német autóipar fellendítését.

A miniszter tájékoztatott arról, hogy 2026 január 1-től a magánszemélyek tulajdonában lévő új autók lesznek jogosultak a támogatásra, mind vásárlás, mind lízing esetén. Összesen 3 milliárd euró áll rendelkezésre. Az összegnek körülbelül 800 ezer jármű vásárlására elegendőnek kell lennie.

A támogatás általános jövedelemkorlátja 80 ezer euró adóköteles háztartási bevétel. A legfeljebb 60 ezer eurós jövedelemmel rendelkező háztartások 1000 eurós kiegészítést kapnak, míg további 1000 eurót azok, akik legfeljebb 45 ezer eurós jövedelemmel rendelkeznek. A támogatás összege gyermekenként 500 euróval növekedhet.

Ebből kiindulva egyfajta „ökölszabályként” említette, hogy minél alacsonyabb a jövedelem és minél nagyobb a család, annál nagyobb a támogatás is.

A miniszter közölte, hogy a támogatásra májustól lehet jelentkezni egy erre a célra létrehozott portálon.

A legtekintélyesebb német autógyártók, köztük a Volkswagen és a Mercedes tavaly az adatok szerint katasztrofális évet zártak. Ennek fő okát az amerikai vámok, a kínai konkurencia és a magas árak jelentették.

Az autóipar a német gazdaság kulcsfontosságú ágazata. A gazdaság immár harmadik éve recesszióval küzd, ami az autógyárak mellett egyre több vállalatot sújtott az elmúlt időszakban.

németország

támogatás

autóipar

