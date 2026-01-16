Irán történetének leghosszabb ideje tartó országos internetleállása lett, amit a mostani tüntetéshullám miatt vezetett be a rezsim. A hozzáférést még január 8-án kezdték el blokkolni, válaszul a 2025 végén kezdődött, és a hatóságok brutális és halálos fellépését kiváltott hatalmas kormányellenes tüntetésekre.

A hírek szerint elgkevesebb 2000 tüntetőt gyilkoltak meg a atóságok, amelyek éleslőszerrel lőnek a felvonulókra. A szakértők szerint

az internet leállításának az az oka, hogy a rezsim el tudja titkolni rémtetteit a világ elől. Jelenleg mintegy 185 órája nem nem férhetnek hozzá az irániak az internethez.

A kormány lépésére válaszul a SpaceX nemrég bejelentette: ingyen elérhetővé teszi az űrinternetét az országban – írja a hvg.hu. De Irán valahogy a Starlink-eszközök blokkolását is megoldotta, így az első napok Tiktok/Instagram/Facebook-képáradat után semmilyen információ nem jut ki az országból, a világban élő iráni diaszpóra tagjai el vannak vágva rokonaiktól, akiktől semmilyen üzenet nem érkezik.

Korábban a leghosszabb leállás 2019-ben volt, akkor 163 órán át tartott, míg 2025-ben 160 órán át vágták el a nyilvánosságot az internettől – mondta el a TechCrunch-nak az internetes zavarokat nyomon követő cég, a NetBlock kutatási igazgatója.

A szakember szerint a mostani iráni leállás csupán a harmadik leghosszabb a világon. 2021 közepén Szudánban 35 napon át blokkolták az elérést, 2024 júliusában pedig 22 napon át tartott a kimaradás.

Mater szerint a megfigyelések alapján az iráni blokkolások továbbra is a legátfogóbb és legszigorúbb ilyen jellegű intézkedések közé tartoznak – főleg az érintett lakosság számát tekintve. A mostani leállással 92 millió embert vágtak el a globális hálózatról.

A szakember szerint az, hogy mekkorának mondható egy leállás attól is függ, hogy milyen módszertannal mérik azt. Zach Rosson, az Access Now digitális jogokkal foglalkozó nonprofit szervezet kutatója szerint a szervezet adatai alapján az Iránban folyamatban lévő leállás a történelem tíz leghosszabb leállása közé tartozik.