2026. január 16. péntek
Kormányellenes tüntetés Teheránban 2026. január 9-én. Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek miatt, az oslói székhelyû Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet adatai szerint azóta január 13-ig legkevesebb 648 ember vesztette életét a többször erõszakcselekményekbe torkolló megmozdulásokban.
Nyitókép: MTI/AP/UGC

Az internet rekordhosszúságú blokkolásával bünteti Irán lakóit az iszlám rezsim

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Több mint kétezer embert öltek meg az iráni hatóságok, miközben soha nem blokkolták meg olyan hosszú ideig az internetet Iránban, mint most. A jelenlegi iráni internetleállás a világ tíz leghosszabb leállása közé tartozik.

Irán történetének leghosszabb ideje tartó országos internetleállása lett, amit a mostani tüntetéshullám miatt vezetett be a rezsim. A hozzáférést még január 8-án kezdték el blokkolni, válaszul a 2025 végén kezdődött, és a hatóságok brutális és halálos fellépését kiváltott hatalmas kormányellenes tüntetésekre.

A hírek szerint elgkevesebb 2000 tüntetőt gyilkoltak meg a atóságok, amelyek éleslőszerrel lőnek a felvonulókra. A szakértők szerint

az internet leállításának az az oka, hogy a rezsim el tudja titkolni rémtetteit a világ elől. Jelenleg mintegy 185 órája nem nem férhetnek hozzá az irániak az internethez.

A kormány lépésére válaszul a SpaceX nemrég bejelentette: ingyen elérhetővé teszi az űrinternetét az országban – írja a hvg.hu. De Irán valahogy a Starlink-eszközök blokkolását is megoldotta, így az első napok Tiktok/Instagram/Facebook-képáradat után semmilyen információ nem jut ki az országból, a világban élő iráni diaszpóra tagjai el vannak vágva rokonaiktól, akiktől semmilyen üzenet nem érkezik.

Korábban a leghosszabb leállás 2019-ben volt, akkor 163 órán át tartott, míg 2025-ben 160 órán át vágták el a nyilvánosságot az internettől – mondta el a TechCrunch-nak az internetes zavarokat nyomon követő cég, a NetBlock kutatási igazgatója.

A szakember szerint a mostani iráni leállás csupán a harmadik leghosszabb a világon. 2021 közepén Szudánban 35 napon át blokkolták az elérést, 2024 júliusában pedig 22 napon át tartott a kimaradás.

Mater szerint a megfigyelések alapján az iráni blokkolások továbbra is a legátfogóbb és legszigorúbb ilyen jellegű intézkedések közé tartoznak – főleg az érintett lakosság számát tekintve. A mostani leállással 92 millió embert vágtak el a globális hálózatról.

A szakember szerint az, hogy mekkorának mondható egy leállás attól is függ, hogy milyen módszertannal mérik azt. Zach Rosson, az Access Now digitális jogokkal foglalkozó nonprofit szervezet kutatója szerint a szervezet adatai alapján az Iránban folyamatban lévő leállás a történelem tíz leghosszabb leállása közé tartozik.

Donald Trumpot lebeszélték az Irán elleni csapásról – legalábbis egy időre

Tudósítónktól
Donald Trumpot lebeszélték az Irán elleni csapásról – legalábbis egy időre

Egyes értesülések szerint az utolsó pillanatban beszélték le Donald Trumpot az Irán elleni csapásról, katonai források viszont arra utalnak, hogy az amerikai haderő a karibi missziója miatt nem rendelkezik elegendő eszközzel a Közel-Keleten. A Pentagon mindenesetre most repülőgép-hordozót indít a térségbe.
 

Az internet rekordhosszúságú blokkolásával bünteti Irán lakóit az iszlám rezsim

Maria Corina Machado Donald Trumpnak adta a Nobel-békedíját

Új gázai időszámítást jelentett be Donald Trump

Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába

Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába

A Kossuth rádióban kezdett a miniszterelnök. Szerinte a hópróbát kiállta az ország, a hidegben a fűtéshez használt fa hiánya miatt nem halhat meg senki. Szólt még az Ukrajna-támogatási csomagról: az ukrán tónus „bicskanyitogató", Brüsszel pedig „kitapos és kiprésel mindenkiből minden pénzt", ehhez Magyarországgal szembeni követeléslista is társul, aminek elutasítására irányul a Nemzeti Petíció – mondta.
 

Ukrajnával jöhet a kétsebességes Európa? Brüsszeli tervek szivárogtak ki

Volt elnöki tanácsadó: Vlagyimir Putyin akár az atomcsapásig is elmegy, ha minden mindegy

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
Havas hétvége jön, jó hír érkezett a Normafa szerelmeseinek

Havas hétvége jön, jó hír érkezett a Normafa szerelmeseinek

A Normafát érintő tömegközlekedési járatok ezen a hétvégén is sűrűbben közlekednek - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel, azt kérve a kirándulóktól, hogy aki teheti, a közösségi közlekedést válassza autó helyett.

Súlyos korlátozást vezetne be a bevándorlókra egy magyarok által is kedvelt európai ország: ezzel indokolják

Súlyos korlátozást vezetne be a bevándorlókra egy magyarok által is kedvelt európai ország: ezzel indokolják

A kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, a gazdasági szereplők azonban súlyos következményektől tartanak.

China and Canada announce tariffs relief after a high-stakes meeting between Carney and Xi

China and Canada announce tariffs relief after a high-stakes meeting between Carney and Xi

Canola oil and electric cars are at the centre of the deal agreed by Mark Carney and Xi Jinping after years of strained ties.

