ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.8
usd:
331.29
bux:
120651.59
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kormányellenes tüntetés Teheránban 2026. január 8-án. Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek miatt, az oslói székhelyû Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet adatai szerint azóta január 13-ig legkevesebb 648 ember vesztette életét a többször erõszakcselekményekbe torkolló megmozdulásokban.
Nyitókép: MTI/AP/UGC

Irán: azonnali figyelmeztetés az európai állampolgároknak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Több európai ország is figyelmeztette állampolgárait, hogy biztonsági aggályok miatt hagyják el Iránt.

Olaszország, Spanyolország és Lengyelország külügyminisztériuma is utazási figyelmeztetést adott ki szerda este, felszólítva állampolgáraikat, hogy biztonsági aggályok miatt hagyják el Iránt.

Az olasz külügyi tárca közlése szerint mintegy 600 olasz állampolgár tartózkodik az Iszlám Köztársaságban, a többségük a főváros, Teherán térségében. „Az olasz fegyveres erők több mint 900 tagja tartózkodik a térségben, közülük 500-an Irakban, 400-an pedig Kuvaitban” – ismertette tovább a tárca, hozzátéve, hogy óvintézkedéseket hoztak a katonai személyzet védelmére.

A lengyel külügyminisztérium az X-en közzétett figyelmeztetésében azt sürgette, hogy a lengyel állampolgárok haladéktalanul hagyják el Iránt, és nem tanácsolja az utazásokat az országba.

Spanyolország külügyminisztériuma hasonló figyelmeztetést adott ki.

Németország légiforgalmi navigációs figyelmeztetést (NOTAM) tett közzé a német légitársaságok számára az iráni légtér elkerülésére – ismertette a légi forgalmat nyomon követő Flightradar24 portál.

Az Austrian Airlines osztrák légitársaság óvintézkedésként csütörtöktől, egyelőre január 19-ig terjedő hatállyal csak nappal repül Tel-Avivba. „A jelenleg dinamikusan változó biztonsági helyzet folyományaként mostantól elkerüljük az iraki és az iráni légteret” – tette hozzá az osztrák légitársaság. A német Lufthansa hasonló közleményt adott ki.

Iránban december vége óta zajlanak kormányellenes megmozdulások, amelyek ellen a helyi vezetés kemény kézzel, sokszor erőszakkal igyekszik fellépni. Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok beavatkozhat vérontás megakadályozására.

Kezdőlap    Külföld    Irán: azonnali figyelmeztetés az európai állampolgároknak

irán

teherán

tüntetések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dánok a Fehér Házban a tárgyalás után: Grönland ügyében „alapvető nézeteltérések vannak az Egyesült Államok és Dánia között”

Dánok a Fehér Házban a tárgyalás után: Grönland ügyében „alapvető nézeteltérések vannak az Egyesült Államok és Dánia között”
„Alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében – jelentette ki Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter Washingtonban szerdán, miután Grönland külügyminiszterének oldalán tárgyalt J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel.
 

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen országon a világ szeme: mindenki feszülten várja Trump döntését – Megszólalt az elnök

Egyetlen országon a világ szeme: mindenki feszülten várja Trump döntését – Megszólalt az elnök

Szakadatlan a feszültség a Közel-Keleten. Sajtóhírek szerint Donald Trump több opciót is mérlegelhet egy Irán elleni esetleges katonai beavatkozás kapcsán, miközben a teheráni rezsim brutálisan lép fel az országszerte zajló tüntetésekkel szemben. A német hatóságok arra figyelmeztetik a légitársaságokat, hogy kerüljék el az iráni légteret, a brit kormány pedig ideiglenesen bezáratta teheráni nagykövetségét a Politico értesülései szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy nagyon furcsa dolog történik most az időjárásban: ezen a helyen +10 fokot mértek Magyarországon

Egy nagyon furcsa dolog történik most az időjárásban: ezen a helyen +10 fokot mértek Magyarországon

A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Danish minister says 'fundamental disagreement' remains after 'frank' Greenland talks with US

Danish minister says 'fundamental disagreement' remains after 'frank' Greenland talks with US

US Vice-President JD Vance hosted ministers from Denmark and Greenland to discuss the Arctic territory's future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 22:03
Dánok a Fehér Házban: Grönland ügyében „alapvető nézeteltérések” vannak az USA és Dánia között
2026. január 14. 21:30
Washington: komolyan aggódni kell a kínaiak lopakodó bombázója miatt
×
×
×
×