Irán: azonnali figyelmeztetés az európai állampolgároknak

Olaszország, Spanyolország és Lengyelország külügyminisztériuma is utazási figyelmeztetést adott ki szerda este, felszólítva állampolgáraikat, hogy biztonsági aggályok miatt hagyják el Iránt.

Az olasz külügyi tárca közlése szerint mintegy 600 olasz állampolgár tartózkodik az Iszlám Köztársaságban, a többségük a főváros, Teherán térségében. „Az olasz fegyveres erők több mint 900 tagja tartózkodik a térségben, közülük 500-an Irakban, 400-an pedig Kuvaitban” – ismertette tovább a tárca, hozzátéve, hogy óvintézkedéseket hoztak a katonai személyzet védelmére.

A lengyel külügyminisztérium az X-en közzétett figyelmeztetésében azt sürgette, hogy a lengyel állampolgárok haladéktalanul hagyják el Iránt, és nem tanácsolja az utazásokat az országba.

Spanyolország külügyminisztériuma hasonló figyelmeztetést adott ki.

Németország légiforgalmi navigációs figyelmeztetést (NOTAM) tett közzé a német légitársaságok számára az iráni légtér elkerülésére – ismertette a légi forgalmat nyomon követő Flightradar24 portál.

Az Austrian Airlines osztrák légitársaság óvintézkedésként csütörtöktől, egyelőre január 19-ig terjedő hatállyal csak nappal repül Tel-Avivba. „A jelenleg dinamikusan változó biztonsági helyzet folyományaként mostantól elkerüljük az iraki és az iráni légteret” – tette hozzá az osztrák légitársaság. A német Lufthansa hasonló közleményt adott ki.

Iránban december vége óta zajlanak kormányellenes megmozdulások, amelyek ellen a helyi vezetés kemény kézzel, sokszor erőszakkal igyekszik fellépni. Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok beavatkozhat vérontás megakadályozására.