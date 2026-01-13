ARÉNA - PODCASTOK
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) etióp főigazgatója megnyitja a WHO végrehajtó testületének 146. ülésszakát a szervezet genfi székházában 2020. február 3-án. A testület február 8-ig ülésezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi

Az Egyesült Államok kilépésével szétesik a WHO?

Infostart / MTI

Genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz úgy vélte: a washingtoni döntés a kilépésről az amerikai és a globális biztonságot is veszélybe sodorja az egészségügy terén, így „nem jó döntés".

Az Egyesült Államok kilépése az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) veszélyes mind magára az Egyesült Államokra, mind pedig a világ többi részére nézve - jelentette ki az ENSZ-szervezet főigazgatója kedden.

Genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz úgy vélte: a washingtoni döntés a kilépésről az amerikai és a globális biztonságot is veszélybe sodorja az egészségügy terén, így „nem jó döntés".

Rámutatott, hogy a WHO számos lépése az Egyesült Államokra is kedvező hatással bírt. Hozzátette: reméli, hogy Washington átgondolja a döntést.

Donald Trump amerikai elnök alig néhány órával újbóli hivatalba lépése után, 2025. január 20-án írta alá a rendeletet, amely kiléptette hazáját a WHO-ból, az egy évig tartó kilépési folyamat pedig a jövő héten véget ér.

Steve Solomon, a WHO vezető jogásza mindazonáltal azt közölte, egyelőre nem lehet pontosan megállapítani a tényleges kilépés dátumát, mert a WHO okirata nem tartalmaz kilépési záradékot, jóllehet Washington már 1948-ban kért egy olyan kiegészítést, amely - bizonyos feltételek mellett - lehetővé teszi ezt. Ilyen feltétel az egyéves kilépési időtartam tiszteletben tartása, valamint az Egyesült Államok által a folyó pénzügyi évre fizetendő hozzájárulások teljes összegének befizetése. Ezzel kapcsolatban Solomon elmondta, hogy az ország el van maradva a befizetésekkel, mind a 2024-es, mind pedig a 2025-ös évre vonatkozólag.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz rámutatott arra is, hogy a WHO-hoz érkező támogatások megcsappanása miatt a szervezet számára különösen fontos az anyagi eszközök biztosítása, ám leszögezte: „ez azért nem a pénzről szól".

„Ami fontos, az a szolidaritás, az együttműködés és a globális felkészültség bármely közös ellenség - például egy újabb, a Covid-19-hez hasonló vírus - felbukkanása esetén" - emelte ki.

