Nyitókép: Unsplash

Hajszál híján tragédia történt a Szojuz indításakor, és ennek messzemenő hatása lesz

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Megrongálódott a bajkonuri űrkikötő a Szojuz űrhajó startja közben. Ennek ellenére a két orosz és egy amerikai űrhajós sikeresen eljutott a Nemzetközi Űrállomásra, ahol hosszú időt töltenek el tudományos kísérletekkel. A küldetésről a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt az InfoRádióban.

„Nem sokkal az indítás után már dokkoltak is az űrhajósok, és az űrállomás fedélzetén tartózkodnak. A tervek szerint több mint 200 napot fognak a világűrben tölteni, miközben végrehajtják a szokásos kísérleteiket. Két űrsétát is végrehajtanak majd és utána térnek vissza a Földre” – mondta Szabó Olivér Norton az InfoRádióban.

Bár már eddig is voltak közös orosz-amerikai küldetések, de ez a mostani mégis különös hangsúlyt kapott, hiszen a két ország nincs éppen a legjobb viszonyban egymással. Ugyanakkor a szakértő azt nyilatkozta, hogy a Nemzetközi Űrállomáson nagyon fontos és tervezett is az egymásra utaltság, egyik fél sem tudná üzemeltetni az egészet a másik nélkül. Az amerikaiaknak szüksége van az oroszokra, és fordítva is. A csillagász arra emlékeztetett: már a 2000-es évek óta bevett szokás, hogy a Szojuz küldetéseken amerikaiak is repülnek, cserébe pedig annak idején az űrsiklón, most pedig a Dragon űrhajóban ott vannak az orosz kozmonauták. Igazából az számít ritkaságnak, ha mondjuk kizárólag csak oroszokból áll egy űrhajó személyzete. Erre is volt már példa 2022-ben, de inkább ez a ritkaság.

Az InfoRádió ezek alapján arra volt kíváncsi, hogy vajon a két ország az űrkutatásban még most is azonos technikai szinten áll-e? Szabó Olivér Norton szerint ez ma már nem így van, az amerikai űrtechnika jelenleg fejlettebb, mint az orosz. „Elsősorban azért, mert

az oroszok még mindig igazából egy nagyon hasonló Szojuz-koncepciót használnak, mint a Szovjetunió annak idején.

Amerika pedig folyamatosan fejleszt" – vélekedett a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Azért azt is hozzátette, hogy az űrsikló leállítása után évekig csak az oroszok tudtak embert juttatni a világűrbe. Ezért sokáig elég kiegyenlített volt az űrverseny, de már egyértelműen az amerikaiak vezetnek.

A Szojuz indításakor keletkezett sérülésről a szakértő elmondta: valószínűleg az elöregedés tehet róla, bár eddig pontos közleményt a Roszkozmosz (az orosz űrügynökség) még adott ki. „Amikor a Szojuz rakétát felállítják a kilövőállásban, akkor alátolnak egy szervizplatformot. Ez segít egyrészt ellenőrizni a hajtóműveket, illetve itt csatlakoztatják a rakéta rendszereit is az indítóállomáshoz. És az indítás előtt ezt a platformot kihúzzák a rakéta alól, pont azért, hogy ne sérüljön meg” – magyarázta.

Ez most is megtörtént, viszont valószínűleg a rögzítés nem volt megfelelő, így amikor beindultak a hajtóművek, az alacsony légnyomásnak köszönhetően, ami ilyenkor a rakéta alatt kialakul, kijött a helyéről ez az indítóplatform, és bekerült a lángok útjába. „Úgy néz ki, hogy szinte teljesen meg is semmisült, ami viszonylag nagy probléma, hiszen ez egy létfontosságú, alapvető része az indítóállomásnak” – nyilatkozta a bemutató csillagász.

Ugyanakkor mindenkit megnyugtatott, hogy a balesetnek nem volt hatása az indításra, tehát az űrhajósok és a rakéta teljesen biztonságban volt. A földi személyzet tagjai közül sem sérült meg senki, úgyhogy bár nyilvánvalóan visszavetheti ez az indításokat Bajkonurból, azért még így is sokkal jobb, hogy igazából emberi élet nem került veszélybe.

A három űrhajós feladataival kapcsolatban a Nap megfigyelését nevezte a legfontosabbnak Szabó Olivér Norton. Arra hívta fel a figyelmet, hogy itt a Földön is érzékeljük akár amikor napkitörések nyomán látunk mondjuk Magyarországról is sarki fényt, vagy amikor az óceánok fölött az alacsony frekvenciás rádiókommunikáció kiesik – ez mind a naptevékenység miatt van. De az űrállomáson különösen fontos, hiszen fokozott naptevékenységnél nagy mennyiségű töltött részecske jelenik meg a Föld környezetében, ami veszélyt jelenthet az űrhajósokra. Emiatt a napaktivitás és a napkitörések előrejelzése létfontosságú a Földön, de fent az űrállomáson is.

