Szintet lépett az új európai szuperfegyver

A fejlesztés következő lépcsőjét az jelentette, hogy a francia-olasz SAMP/T NG rakétaelhárító rendszerbe beillesztették a Leonardo legújabb felderítő és tűzvezető radarját. A próba lövészeten a Kronos Grand Mobile lokátor a korábbiaknál jóval nagyobb távolságból érzékelte és követte a céltárgyat, majd a villámgyors azonosítást követően pontosan rávezetett egy Aster rakétát.

Az olasz hadiipari vállalat Michelangelo Dome elnevezésű komplexumának lelke egy olyan rendkívül nagy teljesítményű számítógép hálózat, amely akár több száz terabájtnyi adatot is képes pillanatok alatt feldolgozni. Kiválogatja belőlük a valódi fenyegetéseket és azok ellen elhárító tüzet vezet. A cég új fejlesztésű lokátora ehhez nyújt komoly támogatást.

A Leonardo cég Kronos Grand Mobile High Power radarja, új szintre emelte az európai rakétaelhárítást. Kép: Leonardo

A C-sávú, többfunkciós, aktív elektronikus letapogató rendszer egyaránt alkalmas repülőgépek, drónok és rakéták észlelésére, illetve a megsemmisítésükre indított rakéták irányítására. A hatótávolsága kereső üzemmódban módban körülbelül 250-300 km, és nagyjából 30 kilométer magasságig hatékony. Legalább 500 célpontot képes követni, és ezek közül egyszerre 30-ra tud rakétákat vezetni.

A légvédelmi feladatok mellett a tüzérség számára is nagyon hasznos lehet, mivel pontosan meg tudja határozni a közeledő lövedékek kilövési helyét. A Kronos Grand Mobile berendezéseit, a tápegységekkel együtt egy 20 lábas konténerbe építették, amit teherautóval lehet szállítani. A rendszer működtetését csak két operátor végzi. Kevesebb mint 15 perc alatt üzembe helyezhető és akár távolról is vezérelhető.

Az új radart első körben a már említett francia-olasz SAMP/T NG Système Sol-Air Moyenne Portée / Terrestre Nouvelle Génération) nagy hatótávolságú légvédelmi komplexumhoz integrálták. Ez a korábbi változattal szemben már több mint 150 km hatótávolságú és képes harctéri ballisztikus rakéták elfogására is. A rendszer elemei egymástól akár 10 km távolságra széttelepíthetőek, jelentősen növelve ezzel az oltalmazott terület nagyságát. Az SAMP/T első éles bevetése 2023-ban, Ukrajnában volt. Mivel lényegében az amerikai MIM-104 Patriot megfelelője, ezért az orosz fenyegetés miatt fegyverkező európai országokban élénk érdeklődés mutatkozik iránta.

A legtöbb modern légvédelmi rendszerhez hasonlóan a SAMP/T NG is három fő elemből áll: egy tűzvezető központból, egy radarból (ez lehet az új olasz lokátor), valamint rakétaindítókból. Utóbbiakból legfeljebb hat darab illeszthető egy vezérlőközponthoz, amelyek egyenként 8 rakétát hordozhatnak. Tehát egy SAMP/T üteg egyidejűleg 48 indításra kész rakéta felett rendelkezhet. A komplexum valamennyi elemét teherautókra telepítették, így könnyen mozgathatóak. Az egyes elemek egymástól akár 10 km-re is széttelepíthetők, jelentősen növelve ezzel az oltalmazott terület nagyságát.

A Michelangelo Dome különlegessége, hogy olyan nyílt architektúrájú számítástechnikai rendszert alkalmaz, ami lehetővé teszi a különböző légvédelmi eszközök összekapcsolását egyetlen hálózatba. Sőt, a földi telepítésű radarok mellett a felderítő műholdak, valamint még sok más érzékelő adatait is képes feldolgozni. Ebben mesterséges intelligencia által támogatott elemző programok segítik.

A végső cél egy olyan integrált védelmi hálózat létrehozása, amely a világűrből, a légkörből, a földfelszínről vagy a tenger felől érkező, bármilyen támadást időben észlel, és dönt arról hogyan lehet a leghatékonyabban szembe szállni ezzel. A fenyegetés lehet egy, vagy több rakéta, de rajokban támadó drónok is. Fontos újítás, hogy a korábbi „egy érzékelő - egy fegyver” koncepcióval szakítva, elhárító eszközök egész sokaságát lehetne kapcsolni a felderítő és tűzelosztó központhoz. Ez választaná ki, hogy a támadó eszköz megsemmisítésére a hálózat melyik eleme lenne a legmegfelelőbb.

A Leonardo nem titkolt szándéka, hogy a Michelangelo Dome majd összefogja az európai ország jelenleg széttagolt légvédelmi rendszereit, hozzájárulva ezzel a European Sky Shield Initiative (ESSI) kezdeményezés megvalósulásához. Magyarország, alapító tagként, 2022-ben csatlakozott a Németország által vezetett programhoz, amely a közös európai légoltalom létrehozását célozza. Az olasz elképzelés abban különbözik a többi, hasonló védelmi hálózattól, hogy a Michelangelo Dome másoknál több területet lefedő, mesterséges intelligenciával támogatott keretrendszer lenne, amely polgári és katonai eszközöket egyaránt magában foglalna.