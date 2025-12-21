ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 21. vasárnap Tamás
A Meta Threads nevű, új mikroblog-szolgáltatásának ikonja egy felhasználó mobiltelefonján Miamiban 2023. július 5-én. A Twitter-rivális Threadsre az Instagram felhasználók saját felhasználónevükkel regisztrálhatnak, de regisztráció nélkül is nyomon követhetik kedvenc felhasználóik megosztásait az új alkalmazáson. A Threads az Európai Unióban szabályozási problémák miatt egyelőre nem hozzáférhető.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Nagy bajba kerülhet az amerikai határon, ha nem jut eszébe az összes felhasználóneve

Infostart

Az Egyesült Államok kormánya a múlt héten jelentette be azt a tervezetet, amely alapjaiban változtatja meg a beutazási feltételeket, érintve a vízummentességi (Visa Waiver) programban részt vevő országokat, így Magyarországot is. Az új szabályozás értelmében a határőrség az eddigieknél jóval mélyebb betekintést kaphat a látogatók magánéletébe.

A szigorítás azokat az utazókat célozza, akik az elektronikus utazási engedélyezési rendszert (ESTA) használják. Bár Magyarország már részt vesz a programban, a jövőben a magyar állampolgároknak is ugyanazokat a részletes adatokat kell megadniuk, mint a vízumköteles országokból érkezőknek - írja az index.hu.

Amennyiben a tervezet a jelenlegi formájában lép életbe, az utazóknak az alábbi információkat kell kötelezően megadniuk:

  • Az elmúlt 5 évben használt összes felhasználónév (bár a jelszavakat nem kérik, a nyilvános tevékenységet ellenőrizhetik).
  • Az elmúlt 5 év összes telefonszáma és az elmúlt 10 év összes e-mail-címe.
  • Részletes információk a családtagokról, beleértve azok születési helyét és telefonszámait is.
  • Bizonyos esetekben ujjlenyomat-, írisz- vagy akár DNS-adatok bekérése is lehetségessé válik.
  • A digitálisan benyújtott fényképek kísérőadatait is vizsgálhatják.

A szabályozás hátterében Donald Trump 2025 januári beiktatása után aláírt, a terrorizmus elleni védelmet célzó végrehajtási rendelete áll. Az amerikai Vám- és Határvédelem célja a külföldi állampolgárok átvilágításának fokozása.

A tervezet jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, és leghamarabb 60 nap múlva vezethetik be.

Amennyiben életbe lép, már a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolókat is érintheti az új protokoll.

Szakértők szerint az intézkedés „orwelli szintű” megfigyelést tesz lehetővé, hiszen nemcsak az utazókat, hanem a kérelmekben szereplő amerikai vagy külföldi kapcsolataikat is monitorozhatják a hatóságok. Fennáll továbbá a veszélye annak, hogy a politikai véleménynyilvánítás alapján korlátozhatják a belépést az országba.

