Szaunában rekedt és meghalt egy házaspár

Borzalmas tragédia történt Japánban hétfőn, amikor egy privát szaunában tűz ütött ki, a bent tartózkodó házaspár pedig nem tudta kinyitni az ajtót, és segítséget sem tudott kérni, így esélyük sem volt elmenekülni – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben. Amikor a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a szauna kilincsét a földön találták meg. A házaspár odabent feküdt a földön, és bár kórházba szállították őket, később mindketten meghaltak.

A szaunafülkében a vizsgálat során egy megégett törölközőt is találtak, ami vélhetően úgy gyulladhatott meg, hogy hozzáért a forró kövekhez.

A sajtó úgy értesült, hogy a létesítmény tűzjelző rendszere már két éve ki volt kapcsolva, ráadásul a beépített vészjelző sem működött, amivel az áldozatok értesíthették volna a dolgozókat. Mivel ennek le volt törve a fedele, a pár valószínűleg próbálta használni.

A Sauna Tiger elnevezésű szaunázó a honlapján őszinte részvétét fejezte ki áldozatainak. Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak Japánban a privát szaunák, de ezek egyre több balesetet is okoznak.