ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 20. szombat Teofil
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy modern, faburkolatos szauna belseje.
Nyitókép: Unsplash

Szaunában rekedt és meghalt egy házaspár

Infostart

Mint kiderült, a japán házaspárnak gyakorlatilag esélye se volt kijutni vagy segítséget kérni.

Borzalmas tragédia történt Japánban hétfőn, amikor egy privát szaunában tűz ütött ki, a bent tartózkodó házaspár pedig nem tudta kinyitni az ajtót, és segítséget sem tudott kérni, így esélyük sem volt elmenekülni – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben. Amikor a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a szauna kilincsét a földön találták meg. A házaspár odabent feküdt a földön, és bár kórházba szállították őket, később mindketten meghaltak.

A szaunafülkében a vizsgálat során egy megégett törölközőt is találtak, ami vélhetően úgy gyulladhatott meg, hogy hozzáért a forró kövekhez.

A sajtó úgy értesült, hogy a létesítmény tűzjelző rendszere már két éve ki volt kapcsolva, ráadásul a beépített vészjelző sem működött, amivel az áldozatok értesíthették volna a dolgozókat. Mivel ennek le volt törve a fedele, a pár valószínűleg próbálta használni.

A Sauna Tiger elnevezésű szaunázó a honlapján őszinte részvétét fejezte ki áldozatainak. Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak Japánban a privát szaunák, de ezek egyre több balesetet is okoznak.

Kezdőlap    Külföld    Szaunában rekedt és meghalt egy házaspár

baleset

japán

halálos baleset

tűzeset

nyomozás

tragédia

házaspár

szauna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán
Egy arany- és egy ezüstéremmel, valamint két új országos csúccsal tért vissza az Egyesült Államokba a lublini rövid pályás Eb-ről a 22 éves úszó. Szokolai László tanítványa az InfoRádióban azt mondta, a 800 méter gyors világbajnoki címvédőjeként érzett némi nyomást, de ez nem vetette vissza, hanem éppenhogy motiválta. Arról is beszélt, milyen nehézségeket jelent számára a kétlaki élet.
Átszabnak több városi parkot, sokan fellélegezhetnek

Átszabnak több városi parkot, sokan fellélegezhetnek

A települési zöldfelületek tudatos tervezésével és kezelésével szeretné mérsékelni az allergia által okozott betegségterhelést egy osztrák-magyar határ menti együttműködés, amelyben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is részt vesz. A projekt célja, hogy a városi parkokba a jövőben olyan növények kerüljenek, amelyek nem okoznak pollenallergiát, de közben képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz is.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új törésvonalra derült fény a "régi" és az "új" EU között

Új törésvonalra derült fény a "régi" és az "új" EU között

A gazdaságilag fejlettebb EU-tagállamok körében az uniós átlagnál erősebb kapcsolat jellemző az innovációs teljesítmény és a fenntarthatósági eredményesség között, míg a fejletlenebb országoknál nem igazolható szignifikáns kapcsolat, továbbá ezen tagállamok mind az innováció, mind a fenntartható fejlődés terén gyengébben teljesítettek - derül ki egy új hazai tanulmányból. Ez utóbbi azzal együtt igaz Magyarországra is, hogy az elmúlt években a fenntartható fejlődés és az innováció területén is látható előrelépést ért el. A kutatók szerint a regionális különbségek alapján célszerű lenne felülvizsgálni a fenntartható fejlődést szolgáló innovációk ösztönzését támogató uniós irányelveket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban

Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban

Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Democrats have criticised the justice department for releasing only some documents, alleging it violates the law ordering the files to be released.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 20. 10:51
Több halottja is van az Odessza elleni orosz rakétacsapásnak - videó
2025. december 20. 09:25
Lecsapott az Iszlám Államra az amerikai haderő
×
×
×
×