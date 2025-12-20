Sokat fizethetünk az osztrákoknál, ha nem ismerjük ezt a szabályt

December 20. és április 6. között hétvégéken és ünnepnapokon az érintett mellékutak kizárólag célforgalom számára lesznek használhatók. Az intézkedés célja a kisebb települések tehermentesítése és a közlekedésbiztonság javítása. A szabályszegő autósokra pénzbírság vár, amely külföldi rendszám esetén sem kerülhető el - írja a penzcentrum.hu.

Tirol 2025. december 20. és 2026. április 6. között ismét életbe lépteti azokat a közlekedési korlátozásokat, amelyek célja a mellékutakon fekvő települések védelme az átmenő forgalomtól. A szabályozás minden hétvégén és ünnepnapokon reggel 7 és este 7 óra között lesz érvényben, elsősorban azokon a térségeken, ahol az autópályák és főutak rendszeresen bedugulnak a téli turisztikai csúcsidőszakban - írja a trafficban.com.

A rendelkezés lényege, hogy torlódás esetén az autósok nem hajthatnak le az autópályáról vagy főútról azért, hogy kisebb településeken keresztül kerüljék meg a dugót.

Ezek az utak ilyenkor kizárólag célforgalom számára használhatók: a helyi lakosok, a térségbe tartó vendégek, a kiszállítást végzők és az ott dolgozók továbbra is közlekedhetnek rajtuk. Az átmenő, pusztán időnyerés céljából terelő forgalmat viszont rendőri ellenőrzésekkel szűrik ki.

A tartományi hatóságok szerint az intézkedésre azért van szükség, mert az elmúlt években a navigációs alkalmazások tömegesen terelték a forgalmat falvakon és lakóövezeteken keresztül, ami jelentős zajterhelést, balesetveszélyt és közlekedési káoszt okozott a helyieknek. A korlátozás több járásra is kiterjed, köztük Kufstein, Schwaz, Imst, Reutte és Innsbruck környékére.

A szabályok megszegése pénzbírságot von maga után.

Tirolban a behajtási és forgalomkorlátozási tilalmak figyelmen kívül hagyásáért jellemzően 90 és 300 euró (35 ezer és 116 ezer forint) közötti helyszíni bírságot szabhat ki a rendőrség, súlyosabb vagy visszatérő esetekben pedig akár több száz eurós közigazgatási eljárás is indulhat. A bírságolás a külföldi rendszámú járművekre is vonatkozik, a hatóságok pedig hangsúlyozzák: a cél nem a büntetés, hanem az, hogy az autósok valóban az autópályán várják ki a torlódás végét.