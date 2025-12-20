ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 20. szombat Teofil
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
traffic jams in the city, road, rush hour közlekedés, forgalom, autó, autók, torlódás, dugó
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Sokat fizethetünk az osztrákoknál, ha nem ismerjük ezt a szabályt

Infostart

Tirol a téli turisztikai szezonban ismét szigorúan fellép az autópályákról dugó esetén lehajtó tranzitforgalommal szemben.

December 20. és április 6. között hétvégéken és ünnepnapokon az érintett mellékutak kizárólag célforgalom számára lesznek használhatók. Az intézkedés célja a kisebb települések tehermentesítése és a közlekedésbiztonság javítása. A szabályszegő autósokra pénzbírság vár, amely külföldi rendszám esetén sem kerülhető el - írja a penzcentrum.hu.

Tirol 2025. december 20. és 2026. április 6. között ismét életbe lépteti azokat a közlekedési korlátozásokat, amelyek célja a mellékutakon fekvő települések védelme az átmenő forgalomtól. A szabályozás minden hétvégén és ünnepnapokon reggel 7 és este 7 óra között lesz érvényben, elsősorban azokon a térségeken, ahol az autópályák és főutak rendszeresen bedugulnak a téli turisztikai csúcsidőszakban - írja a trafficban.com.

A rendelkezés lényege, hogy torlódás esetén az autósok nem hajthatnak le az autópályáról vagy főútról azért, hogy kisebb településeken keresztül kerüljék meg a dugót.

Ezek az utak ilyenkor kizárólag célforgalom számára használhatók: a helyi lakosok, a térségbe tartó vendégek, a kiszállítást végzők és az ott dolgozók továbbra is közlekedhetnek rajtuk. Az átmenő, pusztán időnyerés céljából terelő forgalmat viszont rendőri ellenőrzésekkel szűrik ki.

A tartományi hatóságok szerint az intézkedésre azért van szükség, mert az elmúlt években a navigációs alkalmazások tömegesen terelték a forgalmat falvakon és lakóövezeteken keresztül, ami jelentős zajterhelést, balesetveszélyt és közlekedési káoszt okozott a helyieknek. A korlátozás több járásra is kiterjed, köztük Kufstein, Schwaz, Imst, Reutte és Innsbruck környékére.

A szabályok megszegése pénzbírságot von maga után.

Tirolban a behajtási és forgalomkorlátozási tilalmak figyelmen kívül hagyásáért jellemzően 90 és 300 euró (35 ezer és 116 ezer forint) közötti helyszíni bírságot szabhat ki a rendőrség, súlyosabb vagy visszatérő esetekben pedig akár több száz eurós közigazgatási eljárás is indulhat. A bírságolás a külföldi rendszámú járművekre is vonatkozik, a hatóságok pedig hangsúlyozzák: a cél nem a büntetés, hanem az, hogy az autósok valóban az autópályán várják ki a torlódás végét.

Kezdőlap    Külföld    Sokat fizethetünk az osztrákoknál, ha nem ismerjük ezt a szabályt

ausztria

autópálya

forgalmi akadály

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump le akar számolni Venezuela elnökével

Donald Trump le akar számolni Venezuela elnökével
Az amerikai elnök teljes olajblokádot hirdetett Venezuela ellen, hadihajókkal zárná el az ország fő bevételi forrását. Szakértők szerint a gazdasági nyomás egyedül nem biztos, hogy elég lesz a rendszer megdöntéséhez.
Az EU nem ezt az utat tervezte Ukrajna támogatására - Merz ennek ellenére elégedett

Az EU nem ezt az utat tervezte Ukrajna támogatására - Merz ennek ellenére elégedett

A zárolt orosz vagyon érintetlen maradt, a tagállamok három kivétellel Ukrajna 90 milliárd eurós támogatásában állapodtak meg. Legalábbis a nyilvánosság előtt ezzel a német kancellár is elégedett volt, noha az eredményhirdetésig az ellenkezőjét remélte.
 

Mesterterv: mi történt most valójában a brüsszeli EU-csúcson?

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – elérték céljukat a gazdák Brüsszelben

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!

Itt a történelmi csúcs az OTP árfolyamában!

Erősen fejezték be a kereskedést csütörtökön az amerikai tőzsdék a vártnál alacsonyabb inflációs adatot követően, és pénteken is a szemmel látható emelkedésé volt a főszerep, miután ismét előtérbe került az AI-trade a befektetők szemében. Az európai piacokon azonban már karácsonyi a hangulat, az indexek napközben alig mozdultak. A magyar tőzsde viszont kiemelkedett, a BUX index remekül teljesített, az OTP pedig új történelmi zárócsúcsra került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar kedvenc helye válik fizetőssé: ennyibe fog kerülni hamarosan a belépés

Rengeteg magyar kedvenc helye válik fizetőssé: ennyibe fog kerülni hamarosan a belépés

Az 1762-ben elkészült késő barokk remekmű, amely Oceanust, a vizek istenét ábrázolja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of Epstein files released including photos of Clinton, Andrew and Michael Jackson

Thousands of Epstein files released including photos of Clinton, Andrew and Michael Jackson

The justice department says it has not released all of its Epstein material, despite a Friday deadline to do so.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 22:03
Gázai övezet: rohamosan javul a helyzet
2025. december 19. 21:37
Európában már nem körözik a volt lengyel igazságügyminiszter-helyettest
×
×
×
×