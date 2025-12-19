Európában már nem körözik a volt lengyel igazságügyminiszter-helyettest

A lengyelországi elfogatóparancs továbbra is érvényes Romanowski ellen, aki jelenleg a fő ellenzéki pártnak, a Jog és Igazságosságnak (PiS) a parlamenti képviselője. Tavaly decemberben az európai elfogatóparancs kiadásáról a lengyel államügyészség kezdeményezésére ugyanez a varsói kerületi bíróság döntött.

Bartosz Lewandowski, a körözött politikus ügyvédje pénteken az X-en jelentette be: a bíróság jóváhagyta keresetét, és visszavonta az elfogatóparancsot. Az ügyvéd felidézte, hogy az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezet áprilisban elutasította a körözés életbe léptetését.

Az Interpol akkor a titoktartás elvére hivatkozva nem ismertette döntése indoklását.

Lewandowski szerint viszont a bíróság figyelembe vette az Interpol indoklását az elutasításra, amikor pénteken az európai elfogatóparancs visszavonásáról döntött. Az ügyvéd most közzé tette az európai elfogatási parancs visszavonása indoklásának egy részét is. Közölte: a bíróság egyetértett vele abban, hogy a Romanowski elleni nyomozás körül "törvényellenes politikai befolyásolási kísérlet és a polgári szabadságjogok megsértése érzékelhető".

Az indoklás közzétett részletében egyebek között az olvasható: Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja, így "a magyar állam döntése a menedékjognyújtásról ugyanolyan jogi következményeket von maga után, mint akármilyen más uniós tagállamban hozott döntés". A tagállamok közötti jogsegélynyújtás és más uniós államok szervei iránti bizalom elvére hivatkozva leszögezték: "ha Magyarország elismerte, hogy Marcin Romanowskit Lengyelországban politikai okokból üldözik, akkor ezt az értékelést jóhiszeműnek kell tekinteni, és teljes körűen tiszteletben kell tartani". Kétségtelennek nevezték, hogy a magyar hatóságok döntése "teljes összhangban van az uniós és a nemzetközi joggal".

Marcin Romanowskit a volt PiS-kormány igazságügyi minisztériuma keretében működő Igazságosság Alapnál kiírt pályázatok miatt gyanúsították meg 18 rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó, szervezett bűnözői csoportban való részvétellel.

Romanowski pénteken a TV Republika lengyel konzervatív hírtévének nyilatkozva kijelentette: a bíróság új döntése "vádirat" az igazságügyi minisztérium jelenlegi vezetése és Donald Tusk jelenlegi miniszterelnök kormánya ellen. Úgy látja: az Igazságosság Alap ügyét az ellenzéki politikusok elleni támadásokhoz akarták felhasználni, a bíróság pénteki indoklása viszont "teljesen megcáfolta ezt az érvelést". Przemyslaw Nowak, a lengyel államügyészség szóvivője péntek este "megalapozatlannak" nevezte az aznapi bírósági döntést, és újabb jogi lépéseket helyezett kilátásba az általa képviselt szerv részéről.

Waldemar Zurek jelenlegi igazságügyi miniszter és főügyész pedig az X-en azt írta: az ügyészség nem tesz le Romanowski európai körözéséről,

és újabb kérvényt nyújt be Lengyelországban európai elfogatóparancs kiadására. "Ha ezek után az ügyet ismét ugyanazon bíróhoz osztják be, akkor az objektivitás hiányára hivatkozva az ő kizárását fogják indítványozni" - jelezte Zurek.