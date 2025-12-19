ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.44
usd:
329.75
bux:
110405.74
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes a Magyar-Lengyel Szabadság Intézet megalapításáról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. április 25-én.
Nyitókép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

Európában már nem körözik a volt lengyel igazságügyminiszter-helyettest

Infostart

A varsói kerületi bíróság törölte az európai elfogatási parancsot Marcin Romanowski ellen, aki - miután tavaly meggyanúsították több bűncselekménnyel, köztük szervezett bűnözői csoportban való részvétellel - egy évvel ezelőtt Magyarországra menekült, és itt menedékjogot kapott - jelentette be a politikus ügyvédje.

A lengyelországi elfogatóparancs továbbra is érvényes Romanowski ellen, aki jelenleg a fő ellenzéki pártnak, a Jog és Igazságosságnak (PiS) a parlamenti képviselője. Tavaly decemberben az európai elfogatóparancs kiadásáról a lengyel államügyészség kezdeményezésére ugyanez a varsói kerületi bíróság döntött.

Bartosz Lewandowski, a körözött politikus ügyvédje pénteken az X-en jelentette be: a bíróság jóváhagyta keresetét, és visszavonta az elfogatóparancsot. Az ügyvéd felidézte, hogy az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezet áprilisban elutasította a körözés életbe léptetését.

Az Interpol akkor a titoktartás elvére hivatkozva nem ismertette döntése indoklását.

Lewandowski szerint viszont a bíróság figyelembe vette az Interpol indoklását az elutasításra, amikor pénteken az európai elfogatóparancs visszavonásáról döntött. Az ügyvéd most közzé tette az európai elfogatási parancs visszavonása indoklásának egy részét is. Közölte: a bíróság egyetértett vele abban, hogy a Romanowski elleni nyomozás körül "törvényellenes politikai befolyásolási kísérlet és a polgári szabadságjogok megsértése érzékelhető".

Az indoklás közzétett részletében egyebek között az olvasható: Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja, így "a magyar állam döntése a menedékjognyújtásról ugyanolyan jogi következményeket von maga után, mint akármilyen más uniós tagállamban hozott döntés". A tagállamok közötti jogsegélynyújtás és más uniós államok szervei iránti bizalom elvére hivatkozva leszögezték: "ha Magyarország elismerte, hogy Marcin Romanowskit Lengyelországban politikai okokból üldözik, akkor ezt az értékelést jóhiszeműnek kell tekinteni, és teljes körűen tiszteletben kell tartani". Kétségtelennek nevezték, hogy a magyar hatóságok döntése "teljes összhangban van az uniós és a nemzetközi joggal".

Marcin Romanowskit a volt PiS-kormány igazságügyi minisztériuma keretében működő Igazságosság Alapnál kiírt pályázatok miatt gyanúsították meg 18 rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó, szervezett bűnözői csoportban való részvétellel.

Romanowski pénteken a TV Republika lengyel konzervatív hírtévének nyilatkozva kijelentette: a bíróság új döntése "vádirat" az igazságügyi minisztérium jelenlegi vezetése és Donald Tusk jelenlegi miniszterelnök kormánya ellen. Úgy látja: az Igazságosság Alap ügyét az ellenzéki politikusok elleni támadásokhoz akarták felhasználni, a bíróság pénteki indoklása viszont "teljesen megcáfolta ezt az érvelést". Przemyslaw Nowak, a lengyel államügyészség szóvivője péntek este "megalapozatlannak" nevezte az aznapi bírósági döntést, és újabb jogi lépéseket helyezett kilátásba az általa képviselt szerv részéről.

Waldemar Zurek jelenlegi igazságügyi miniszter és főügyész pedig az X-en azt írta: az ügyészség nem tesz le Romanowski európai körözéséről,

és újabb kérvényt nyújt be Lengyelországban európai elfogatóparancs kiadására. "Ha ezek után az ügyet ismét ugyanazon bíróhoz osztják be, akkor az objektivitás hiányára hivatkozva az ő kizárását fogják indítványozni" - jelezte Zurek.

Kezdőlap    Külföld    Európában már nem körözik a volt lengyel igazságügyminiszter-helyettest

elfogatóparancs

körözés

marcin romanowski

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump le akar számolni Venezuela elnökével

Donald Trump le akar számolni Venezuela elnökével
Az amerikai elnök teljes olajblokádot hirdetett Venezuela ellen, hadihajókkal zárná el az ország fő bevételi forrását. Szakértők szerint a gazdasági nyomás egyedül nem biztos, hogy elég lesz a rendszer megdöntéséhez.
Az EU nem ezt az utat tervezte Ukrajna támogatására - Merz ennek ellenére elégedett

Az EU nem ezt az utat tervezte Ukrajna támogatására - Merz ennek ellenére elégedett

A zárolt orosz vagyon érintetlen maradt, a tagállamok három kivétellel Ukrajna 90 milliárd eurós támogatásában állapodtak meg. Legalábbis a nyilvánosság előtt ezzel a német kancellár is elégedett volt, noha az eredményhirdetésig az ellenkezőjét remélte.
 

Mesterterv: mi történt most valójában a brüsszeli EU-csúcson?

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – elérték céljukat a gazdák Brüsszelben

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még péntek este is erősödni próbál a forint

Még péntek este is erősödni próbál a forint

Sokat megélt az utóbbi napokban a forint, hiszen járt 390 felett is az euró árfolyama, ami másfél havi mélypontot jelentett a magyar deviza szempontjából, majd onnan fordult a hangulat. Továbbra is elsősorban a jegybank esetleges további üzenetei befolyásolhatják az irányt, illetve újra előtérbe kerülhetnek a háború lezárásával kapcsolatos várakozások. Nap közben a hazai fizetőeszköz erősödött mind a dollárral, mind pedig az euróval szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar kedvenc helye válik fizetőssé: ennyibe fog kerülni hamarosan a belépés

Rengeteg magyar kedvenc helye válik fizetőssé: ennyibe fog kerülni hamarosan a belépés

Az 1762-ben elkészült késő barokk remekmű, amely Oceanust, a vizek istenét ábrázolja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Russia's leader said during a four-hour TV marathon that claims that an attack on Europe was planned were "nonsense".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 21:11
Donald Trump le akar számolni Venezuela elnökével
2025. december 19. 20:37
Döbbenetes katonai sikert értek el az ukránok
×
×
×
×