ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.65
usd:
327.18
bux:
109693.52
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mark Rutte NATO-fõtitkár a Friedrich Merz német kancellárral a berlini kancellári hivatalban folytatott megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2025. december 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Infostart / MTI

Mark Rutte szerint „mi vagyunk Oroszország következő célpontja”. Erre válaszul háborús feszültség szításával vádolta Szijjártó Péter a főtitkárt.

A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely „olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni” – hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján. „Mi vagyunk Oroszország következő célpontja” – vélekedett.

Úgy vélte, a katonai szövetségben „túl sokan nem érzik” Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában. Nekik szerinte gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.

Mint mondta, már amikor tavaly a NATO főtitkára lett, figyelmeztetett, hogy az Ukrajnában történtek a szövetséges országokban is megeshetnek, és háborús gondolkodásmódra kell átállni. Idén nagy döntéseket hoztak a NATO megerősítése érdekében a hágai csúcstalálkozón:

  • a szövetségesek megállapodtak abban, hogy 2035-ig évente a GDP 5 százalékát fordítják védelemre,
  • megegyeztek abban, hogy növelik a hadiipari termelést a szövetség egészében,
  • és abban is, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát. (...)

„A NATO-szövetségesek védelmi kiadásainak és termelésének gyorsan növekednie kell, fegyveres erőinknek rendelkezniük kell mindennel, ami a biztonságunkhoz szükséges, és Ukrajnának is rendelkeznie kell mindennel, ami a védelméhez szükséges, mégpedig most. Kormányainknak, parlamentjeinknek és polgárainknak együtt kell működniük ebben. Hogy továbbra is meg tudjuk védeni a békét, a szabadságot és a jólétet, nyitott társadalmainkat, szabad választásainkat és a szabad sajtót” – jelentette ki Rutte, aki Vlagyimir Putyin orosz elnököt birodalomépítéssel vádolta.

„A konfliktus a kapunknál van. Oroszország visszahozta a háborút Európába. És nekünk fel kell készülnünk olyan mérvű háborúra, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni” – hangoztatta.

Rutte szerint Oroszország öt éven belül kész lehet katonai erőt alkalmazni a NATO-val szemben.

Közös sajtótájékoztatójukon Merz az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia közzététele nyomán abszolút priortásnak nevezte a NATO európai oszlopának erősítését.

„Fontosabb, mint valaha, most ezt az Európát a nyomás alatt is összetartani, és elejét venni annak, hogy semmi és senki se oszthassa meg. Olyan egyesült, erős Európára van szükségünk, mint még soha” – jelentette ki Merz.

Minderre pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter reagált, a Facebookon közölve: a NATO-főtitkár friss nyilatkozata egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseivel szemben, ezért

a magyar kormány felszólítja Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását.

A tárcavezető azt írta, hogy „ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla”.

„Mark Rutte meredek dolgokat mondott: 'mi' vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk” – idézte fel. Szerinte „a NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat” – hangsúlyozta.

Kezdőlap    Külföld    Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

oroszország

ukrajna

szijjártó péter

háború

mark rutte

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért
Tudósítónktól

Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért
A szlovák parlament csütörtök este gyorsított eljárásban elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely hat hónapig terjedő letöltendő börtönnel sújtaná azokat, akik „megkérdőjelezik a második világháború utáni viszonyok rendezését”. A kormánykoalíció szerint ez a Beneš-dekrétumokra is vonatkozik, vagyis büntethető lenne, ha valaki kétségbe vonja a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó dokumentumokat.
Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Mark Rutte szerint „mi vagyunk Oroszország következő célpontja”. Erre válaszul háborús feszültség szításával vádolta Szijjártó Péter a főtitkárt.
 

Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön elmondta, Ukrajna bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására – írja a Reuters. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával. Ehhez képest egy nappal később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. A Fehér Ház csütörtöki közlése szerint Donald Trump amerikai elnöknek elege van abból, hogy csak a találkozók kedvéért találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében – írja a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?

Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?

Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy &quot;szabad gazdasági övezetet&quot; hoznának létre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's Gaza peace plan struggles to progress as Israel and Hamas face tough choices

Trump's Gaza peace plan struggles to progress as Israel and Hamas face tough choices

Getting both sides to move onto the second stage is a huge challenge for Washington, as Gazans continue to suffer the longer it takes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 11:47
Meghackelték a francia BM-et
2025. december 12. 10:36
Lakhatási válság, sátorvároskrízis – Így találja Írországot a bevezetés előtt álló EU-s migrációs paktum
×
×
×
×