2025. november 24. hétfő
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivõ Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Még semmit sem kaptunk - az oroszok kommentálták a béketervet

Infostart / MTI

Nem kapott Moszkva hivatalos értesítést Washingtontól az amerikai béketerv módosított változatáról az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségének genfi tárgyalásai után - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

"Természetesen nagyon figyelmesen követjük azokat a médiaértesüléseket, amelyek az elmúlt néhány napban bőségesen érkeztek Genfből, de hivatalosan még semmit sem kaptunk" - mondta.

Mint fogalmazott, a Kreml konstatálta, hogy a korábban Moszkvának elküldött szövegben "valamilyen módosításokat hajtottak végre". Úgy vélekedett, hogy nem lenne helyes megvitatni az amerikai béketervnek a médiában megjelent pontjait, mert ehhez a hivatalos információkból kell majd kiindulni.

Közölte, hogy

erre a hétre egyelőre nem terveztek orosz-amerikai tárgyalást

az Egyesült Államok által javasolt ukrajnai rendezési tervről. Megismételte, hogy Oroszország erre továbbra is nyitott. Közölte, hogy a Kremlnek nincsenek információi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jövő hétre tervezett amerikai látogatásáról.

A Kreml délután arról adott ki közleményt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon véleménycserét folytatott török hivatali partnerével, Recep Tayyip Erdogannal az Ukrajna körüli helyzetről, egyebek között az amerikai javaslatok kontextusában. Putyin megjegyezte, hogy ezek abban a változatban, amellyel Moszkva megismerkedett, összhangban állnak az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozón folytatott megbeszélésekkel, és elvileg alapjául szolgálhatnak a végleges békés rendezésnek.

Putyin ismételten megerősítette Erdogannak, hogy Oroszország érdekelt az ukrajnai válság politikai-diplomáciai megoldásában, a török államfő pedig kifejezte szándékát, hogy minden lehetséges támogatást megad a tárgyalási folyamatnak, amelyhez Isztambult továbbra is kész tárgyalási helyszínként biztosítani.

A felek megállapodtak abban, hogy különböző szinteken erősítik a kapcsolattartást az ukrán ügyekben. Erdogan a moszkvai tájékoztatás értelmében megosztotta Putyinnal azokat a benyomásokat, amelyeket a Dél-Afrikában rendezett G20-csúcson szerzett a részt vevő országok vezetőivel folytatott találkozókon.

Kezdőlap    Külföld    Még semmit sem kaptunk - az oroszok kommentálták a béketervet

oroszország

genf

béketerv

