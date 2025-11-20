ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök
Donald Trump amerikai elnök a veteránok napja alkalmából tartott állami ünnepségen az Arlingtoni Nemzeti Sírkertben 2025. november 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Aaron Schwartz

Donald Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát elrendelő törvényt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai elnök aláírta azt a törvényt, amely kötelezi az igazságügyi minisztériumot (DoJ) a Jeffrey Epstein-ügy iratainak kiadására.

"Az igazság hamarosan kiderülhet, mert éppen most írtam alá az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt" - írta Trump a Truth Social közösségi platformon. Megfogalmazása szerint a törvény segít "feltárni az igazságot bizonyos demokratákról és Epsteinhez fűződő kapcsolataikról".

A dokumentumok publikálása 30 napon belül esedékes, de egyes adatok - például áldozatok személyes információi vagy folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó részek - visszatarthatók.

Pam Bondi igazságügyi miniszter megerősítette, hogy a minisztérium a törvénynek megfelelően jár el, és "maximális transzparenciára" törekszik, ugyanakkor a jogszabály megengedi az áldozatok személyes adatainak, valamint a folyamatban lévő nyomozásokat veszélyeztető részek visszatartását vagy kitakarását - mondta.

A képviselőház 427:1 arányban szavazta meg a törvényt, a szenátus pedig gyorsított eljárásban fogadta el.

Külföld    Donald Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát elrendelő törvényt

egyesült államok

donald trump

jeffrey epstein

