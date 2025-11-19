Donald Trumphoz került a „demokrata kacsa”

Ugyan Trump elnök „demokrata kacsának” nevezte az Epstein-iratok publikálása körüli vitát, a héten látványosan megváltoztatta a véleményét és elkezdte támogatni azok teljes publikálását.

Az erről szóló követelés valójában egy ritka, kétpári indítvány formájában létezett a Kongresszusi képviselőházban, ahol az éjszaka folyamán elsöprő többséggel mondtak igent a tervezetre. Mindössze egyetlen republikánus képviselő szavazott nemmel az összes többi 427 képviselő igenjével szemben.

A Szenátus közben jelezte, hogy vita nélkül tovább engedi a javaslatot, ami így akadály nélkül kerülhet Trump asztalára. Ez azt jelenti, hogy az amerikai és a nemzetközi elit több, befolyásos szereplőjének neve kerülhet nyilvánosságra.

Még ez előtt gurult egy újabb fej: Bill Clinton volt demokrata elnök egykori pénzügyminisztere és a Harvard Egyetem volt elnöke került szégyenpadra, amiért azután is fenntartott a barátságát Jeffrey Epsteinnel, hogy az elismerte: egy fiatalkorú lányt közvetített ki prostituáltként és ezért első ízben, börtönbe került. A New York Times közölte, hogy felbontja vele a szerződését. A baloldali Amerikai Haladásért Központ nevű intézet pedig törölte az egyetemen még mindig tanító professzort tanácsadó testületéből. Viszont az OpenAi nem volt hajlandó közölni, hogy Summers távozik-e az igazgatótanácsából.

Trump elnöknek ugyan vétójoga van a most elfogadott törvény esetében, de azzal szembesült, hogy saját pártja képviselői így is, úgy is megszavazzák a törvényt, támogatói bázisa pedig szembefordulhat vele, mivel választási kampánya idején megígérte, majd egy ideig mégis késleltette az akták publikálását.

Trump ugyanakkor folyamatosan azt hangoztatta, hogy más hírességekkel szemben neki nincs félnivalója, mivel állítása szerint nem tudott Epstein üzelmeiről és hogy mit csinált a lányokkal.

Mike Johnson, republikánus házelnök volt az iratok kiadásának legfőbb akadálya – ő azzal érvelt, hogy veszélyes precedenst teremt az ügy és emberek hírnevét teheti tönkre, csak azért, mert a nevüket megemlítették az anyagokban.

Az iratok kiadásának egyik leghangosabb szószólója a korábbi hithű, harcias megnyilvánulásairól ismert Trump-támogató képviselőnő, Marjorie Taylor Greene. Trump őt árulónak titulálta, amiért nem kongresszusi szavazást, hanem az összes, az Epstein-aktában szereplő név azonnali kiadását sürgette egy petícióban.

A honanya a törvényjavaslat két felterjesztője, egy demokrata és egy republikánus képviselő és a pedofília miatt elítélt és kiskorú lányokat kiközvetítő Epstein áldozatai mellett állva arról beszélt: azok „olyan borzalmas harcot vívtak, amelyet egyetlen nőnek sem kellene”. „A világ legnagyobb hatalommal bíró emberei, köztük az amerikai elnök ellen csatáztak, hogy megtörténjen a szavazás” – tette hozzá. Amerikai képviselők továbbra is ki akarják hallgatni az ügyben érintett brit András herceget, akit megfosztottak a címétől is immár Andrew Mountbatten-Windsorként emlegetnek és hasonló bánásmódot követelnek az amerikai érintettekkel szemben.