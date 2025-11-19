ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.02
usd:
330.05
bux:
107736.58
2025. november 19. szerda Erzsébet
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Donald Trumphoz került a „demokrata kacsa”

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai Kongresszus mindkét háza elfogadta és így már Donald Trump térfelén a labda, hogy aláírja az összes Epstein-akta kiadásáról szóló törvényt. Az elnök a héten jelezte, hogy támogatja az ötletet, miközben a Harvard egyetem volt elnök is belebukott az ügybe.

Ugyan Trump elnök „demokrata kacsának” nevezte az Epstein-iratok publikálása körüli vitát, a héten látványosan megváltoztatta a véleményét és elkezdte támogatni azok teljes publikálását.

Az erről szóló követelés valójában egy ritka, kétpári indítvány formájában létezett a Kongresszusi képviselőházban, ahol az éjszaka folyamán elsöprő többséggel mondtak igent a tervezetre. Mindössze egyetlen republikánus képviselő szavazott nemmel az összes többi 427 képviselő igenjével szemben.

A Szenátus közben jelezte, hogy vita nélkül tovább engedi a javaslatot, ami így akadály nélkül kerülhet Trump asztalára. Ez azt jelenti, hogy az amerikai és a nemzetközi elit több, befolyásos szereplőjének neve kerülhet nyilvánosságra.

Még ez előtt gurult egy újabb fej: Bill Clinton volt demokrata elnök egykori pénzügyminisztere és a Harvard Egyetem volt elnöke került szégyenpadra, amiért azután is fenntartott a barátságát Jeffrey Epsteinnel, hogy az elismerte: egy fiatalkorú lányt közvetített ki prostituáltként és ezért első ízben, börtönbe került. A New York Times közölte, hogy felbontja vele a szerződését. A baloldali Amerikai Haladásért Központ nevű intézet pedig törölte az egyetemen még mindig tanító professzort tanácsadó testületéből. Viszont az OpenAi nem volt hajlandó közölni, hogy Summers távozik-e az igazgatótanácsából.

Trump elnöknek ugyan vétójoga van a most elfogadott törvény esetében, de azzal szembesült, hogy saját pártja képviselői így is, úgy is megszavazzák a törvényt, támogatói bázisa pedig szembefordulhat vele, mivel választási kampánya idején megígérte, majd egy ideig mégis késleltette az akták publikálását.

Trump ugyanakkor folyamatosan azt hangoztatta, hogy más hírességekkel szemben neki nincs félnivalója, mivel állítása szerint nem tudott Epstein üzelmeiről és hogy mit csinált a lányokkal.

Mike Johnson, republikánus házelnök volt az iratok kiadásának legfőbb akadálya – ő azzal érvelt, hogy veszélyes precedenst teremt az ügy és emberek hírnevét teheti tönkre, csak azért, mert a nevüket megemlítették az anyagokban.

Az iratok kiadásának egyik leghangosabb szószólója a korábbi hithű, harcias megnyilvánulásairól ismert Trump-támogató képviselőnő, Marjorie Taylor Greene. Trump őt árulónak titulálta, amiért nem kongresszusi szavazást, hanem az összes, az Epstein-aktában szereplő név azonnali kiadását sürgette egy petícióban.

A honanya a törvényjavaslat két felterjesztője, egy demokrata és egy republikánus képviselő és a pedofília miatt elítélt és kiskorú lányokat kiközvetítő Epstein áldozatai mellett állva arról beszélt: azok „olyan borzalmas harcot vívtak, amelyet egyetlen nőnek sem kellene”. „A világ legnagyobb hatalommal bíró emberei, köztük az amerikai elnök ellen csatáztak, hogy megtörténjen a szavazás” – tette hozzá. Amerikai képviselők továbbra is ki akarják hallgatni az ügyben érintett brit András herceget, akit megfosztottak a címétől is immár Andrew Mountbatten-Windsorként emlegetnek és hasonló bánásmódot követelnek az amerikai érintettekkel szemben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Donald Trumphoz került a „demokrata kacsa”

tudósítóink

donald trump

jeffrey epstein

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így került a vb-mezőnybe Jordánia, Üzbegisztán, a Zöld-foki-szigetek és Curaçao

Így került a vb-mezőnybe Jordánia, Üzbegisztán, a Zöld-foki-szigetek és Curaçao
Véget értek 2025-re a labdarúgó-világbajnoki selejtezők, elkelt a 48 helyből 42. A további 6 helyért márciusban játszik még 16 európai, valamint 6, a mi kontinensünkön kívüli csapat. Az már biztos, hogy legalább 4 „újonc” lesz a mezőnyben: Üzbegisztán, Jordánia, a Zöld-foki-szigetek és szerda hajnali döntetlenjével Curaçao válogatottja. Körkép az Európán kívüliekről.
 

Ilyen kicsi ország még soha nem jutott ki a futball-világbajnokságra!

Ezt kérte a NATO-tól a szlovák miniszterelnök

Ezt kérte a NATO-tól a szlovák miniszterelnök

Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden este a pozsonyi kormányhivatalban fogadta Mark Ruttét, a NATO főtitkárát. A találkozó egy munkavacsora keretében zajlott, és Rutte regionális körútjának része volt a közelgő NATO-csúcs előtt. A kormányfő Szlovákia légvédelmének megerősítését kérte Mark Ruttétól.
 

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

Nem verték nagy dobra - titkos orosz-amerikai egyeztetések folynak a háború lezárásáról

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A magyar tőzsde a sztár Európában

A magyar tőzsde a sztár Európában

Az elmúlt napokban korrekció bontakozott ki a világ tőkepiacain, a befektetők egyrészt attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia sztoriban lufi alakult ki, ami könnyen kipukkanhat, másrészt likviditási válság is kezd kialakulni, ami a tőkeáttételes heves zárásaihoz vezethet. Kedden nagyot estek az európai és az amerikai részvénypiacok, ma reggel az ázsiai tőzsdék is estek, Európában pedig hullámzó a kereskedés, a magyar piac az OTP és a Mol vezetésével felülteljesít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A zsidók és a pénz: őszintén vallott a felhalmozott vagyon eredetéről Köves Slomó

A zsidók és a pénz: őszintén vallott a felhalmozott vagyon eredetéről Köves Slomó

Köves Slomó rabbi, az ortodox zsidó vallás képviselője és közéleti személyiség egy TikTok videóban osztotta meg gondolatait a pénzről és annak a zsidó közösséghez való viszonyáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among 25 killed in one of Russia's deadliest strikes on western Ukraine

Children among 25 killed in one of Russia's deadliest strikes on western Ukraine

Two blocks of flats were attacked in the western city of Ternopil. One was almost destroyed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 19. 12:16
Ezt kérte a NATO-tól a szlovák miniszterelnök
2025. november 19. 06:24
Milliárdokat égetnek el a hamisítványok – már az emberek egészsége is veszélyben
×
×
×
×