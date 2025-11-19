ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.75
usd:
331.11
bux:
0
2025. november 19. szerda Erzsébet
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma, a szövetségi kormányzat törvényhozó ágának székhelye Washington DC-ben.
Nyitókép: Getty Images/John Baggaley

Elsöprő többséggel döntött az Epstein-aktákról az amerikai Kongresszus

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai Kongresszus csaknem egyhangúlag fogadta el az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló jogszabályt kedden.

A képviselőházban 427:1 arányban szavazták meg a javaslatot, ezt követően a felsőház, a szenátus tagjai úgy döntöttek, hogy ellenvoks nélkül azonnal az elnökhöz küldik aláírásra a törvényt, amint az alsóházból hivatalosan is kézhez kapják.

Donald Trump korábban jelezte, hogy amint elé kerül, szignálja a jogszabályt, amivel hatályossá válik.

Az így elfogadott törvény, amely kétpárti kezdeményezésre került a Kongresszus elé, előírja, hogy a szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium (Department of Justice) 30 napon belül teljes egészében hozza nyilvánosságra a nyomozati anyagot, valamint a Jeffrey Epstein halálával kapcsolatos vizsgálat részleteit. Az üzletember 2019-es halálakor szexuális bűncselekmények, kiskorúak kizsákmányolása és egyéb bűncselekmények miatt indult eljárás bírósági tárgyalására várt. A vizsgálat megállapítása szerint Epstein a börtöncellában öngyilkos lett.

Donald Trump elnök korábban ellenezte a Jeffrey Epstein-ügy aktáinak teljes nyilvánosságát, és azt a demokraták politikai elterelő műveletének nevezte, majd hétfőn véleményét megváltoztatva kijelentette, arra kér minden republikánust, hogy szavazza meg az előterjesztést.

Az ügy szóba került a Fehér Házban kedden, amikor Donald Trump a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról szóló kérdésre úgy válaszolt, hogy semmi köze nem volt a bűncselekményekhez, hangsúlyozta, hogy méltatlan magatartása miatt 20 évvel korábban kizárta klubjából is az üzletembert, majd megjegyezte, hogy vezető demokrata politikusok, köztük Bill Clinton korábbi elnök szorosabb kapcsolatot ápoltak a hírhedtté vált üzletemberrel.

A keddi szavazás előzménye, hogy demokrata politikusok múlt héten számos emailt kiszivárogtattak nyomásgyakorlásul, majd kedden még a jogszabály elfogadása előtt a képviselőház felügyeleti bizottsága nyilvánosságra hozott több ezer elektronikus levelet és további dokumentumokat saját vizsgálatának anyagából. Ezekben olvasni lehet Jeffrey Epstein kapcsolatáról globális politikusokkal, nagy hatalmú Wall Street-i üzletemberekkel, és befolyásos amerikai politikusokkal.

Kezdőlap    Külföld    Elsöprő többséggel döntött az Epstein-aktákról az amerikai Kongresszus

egyesült államok

kongresszus

jeffrey epstein

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gáz importját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál Ukrajnába az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint. Olekszij Anton az InfoRádióban elmondta: az ukrajnai helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem tudnak felállni az esésből a világ tőzsdéi

Nem tudnak felállni az esésből a világ tőzsdéi

Az elmúlt napokban korrekció bontakozott ki a világ tőkepiacain, a befektetők egyrészt attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia sztoriban lufi alakult ki, ami könnyen kipukkanhat, másrészt likviditási válság is kezd kialakulni, ami a tőkeáttételes heves zárásaihoz vezethet. Kedden nagyot estek az európai és az amerikai részvénypiacok, ma reggel az ázsiai tőzsdék is estek, és a határidős részvényindexek alapján egyelőre nem látszik nagy felpattanás a szerdai tőzsdenyitásra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kettészakad az ország: van, ahol ragyog az idő, máshol egész nap marad a szürkeség

Kettészakad az ország: van, ahol ragyog az idő, máshol egész nap marad a szürkeség

Délelőtt még több helyen napos idő ígérkezik, de a ködös, felhős tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Congress approves bill to release Epstein files that will head to Trump's desk

Congress approves bill to release Epstein files that will head to Trump's desk

Once Trump signs the measure, the justice department will have 30 days to release the materials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 19. 06:35
Őrizetbe vették a volt ukrán miniszterelnök-helyettest
2025. november 19. 06:00
Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára
×
×
×
×