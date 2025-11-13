ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.99
usd:
330.43
bux:
108271.78
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylettel vádolt Juraj Cintula az ellene folyó per ítélethirdetésén a besztercebányai büntetõbíróságon 2025. október 21-én. A 71 éves Cintula 2024. május 15-én négy lövéssel életveszélyesen megsebesítette Robert Fico miniszterelnököt, tettéért 21 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság.
Nyitókép: MTI/EPA/Jakub Gavlak

Fellebbezést nyújtott be Robert Fico merénylője

Infostart / MTI

Fellebbezést nyújtott be az ellene októberben hozott elsőfokú ítélettel szemben a Robert Fico szlovák kormányfő ellen tavaly májusban elkövetett merénylet elkövetője – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a besztercebányai Különleges Büntetőbíróság (STS) közlésére hivatkozva csütörtökön.

A merénylet elkövetőjét, Juraj Cintulát a Különleges Büntetőbíróság október 21-én terrortámadás elkövetésében találta bűnösnek, és első fokon 21 év szabadságvesztés büntetésre ítélte. Az ítélet kihirdetése után a vádlott védője nem fellebbezett azonnal, de nem mondott le fellebbezési jogáról. Az ügyész nem élt a fellebbezés lehetőségével.

A merénylő ügyvédje korábban az elkövetett bűncselekmény más besorolására tett javaslatot a bíróságon, azt szerette volna elérni, hogy a vád közszereplő elleni támadás legyen, amely bűncselekmény esetében 12 év szabadságvesztés a legmagasabb kiszabható büntetés.

Robert Fico kormányfő ellen 2024. május 15-én, a pozsonyi kabinet Nyitrabányán (Handlová) tartott kihelyezett ülése után követtek el merényletet. Cintula négy lövéssel sebesítette meg Ficót. Még a helyszínen őrizetbe vették. Cintula vallomásában azzal indokolta tettét, hogy nem értett egyet a kormány politikájával, egyebek mellett azzal sem, hogy Robert Fico és kormánya elutasítja, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának.

Kezdőlap    Külföld    Fellebbezést nyújtott be Robert Fico merénylője

bíróság

merénylet

robert fico

merénylő

fellebbezés

juraj cintula

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A korábbi szabad demokrata pártelnök átautózik az üzleti világba Németországban

A korábbi szabad demokrata pártelnök átautózik az üzleti világba Németországban

A háború utáni német politikában a maga nemében történelmet írt. A 46 éves Christian Lindner 2013-ban lett a nagy hagyományokkal rendelkező liberális FDP elnöke, és a tisztséget 2025 elejéig töltötte be, ami a párt történetében rekordot jelentett. A liberálisok hanyatlása után azonban felhagyott a politikával, hogy az autók iránti szenvedélyének hódoljon.
225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentéseket tett a kormány hétközi döntéseiről. Újságírói kérdések nagy számban érintették a tiszás adatszivárgás, a kormányfő washingtoni látogatása, a 14. havi nyugdíj folyósítása, a költségvetési hiány ügyét is. Kiderült, HIMARS-rendszereket vásárol Magyarország az Egyesült Államoktól, jövő héten pedig nagy bejelentések elé nézhetnek a vállalkozók.
 

Orbán Viktor: így jön a 14. havi nyugdíj első részlete

Farkas András: a magyar nyugdíjrendszerbe kódolva van a relatív elszegényedési folyamat

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó a hangulat a tőzsdéken, csúcstámadásra készül az arany

Jó a hangulat a tőzsdéken, csúcstámadásra készül az arany

Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, a befektetők az erős vállalati gyorsjelentéseknek is örülnek, az emelkedést az elmúlt napokban segítették az amerikai kormányzati leállás elmúltáról szóló hírek is. Az európai tőzsdék jellemzően emelkednek csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: &quot;nem volt értelme, hogy maradjak&quot;

Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: &quot;nem volt értelme, hogy maradjak&quot;

Ederson, a Manchester City kapusa elárulta, hogy már egy évvel korábban is távozni akart a klubtól, mielőtt idén nyáron a Fenerbahcéhoz igazolt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein email says Andrew had photo taken with Virginia Giuffre

Epstein email says Andrew had photo taken with Virginia Giuffre

The message sent by Epstein reads: "Yes she [Giuffre] was on my plane and yes she had her picture taken with Andrew"

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 13:00
A korábbi szabad demokrata pártelnök átautózik az üzleti világba Németországban
2025. november 13. 12:48
A kiskorú gyermekek erősebb online védelméről tanácskoznak hamarosan az EP-ben
×
×
×
×