Fellebbezést nyújtott be Robert Fico merénylője

A merénylet elkövetőjét, Juraj Cintulát a Különleges Büntetőbíróság október 21-én terrortámadás elkövetésében találta bűnösnek, és első fokon 21 év szabadságvesztés büntetésre ítélte. Az ítélet kihirdetése után a vádlott védője nem fellebbezett azonnal, de nem mondott le fellebbezési jogáról. Az ügyész nem élt a fellebbezés lehetőségével.

A merénylő ügyvédje korábban az elkövetett bűncselekmény más besorolására tett javaslatot a bíróságon, azt szerette volna elérni, hogy a vád közszereplő elleni támadás legyen, amely bűncselekmény esetében 12 év szabadságvesztés a legmagasabb kiszabható büntetés.

Robert Fico kormányfő ellen 2024. május 15-én, a pozsonyi kabinet Nyitrabányán (Handlová) tartott kihelyezett ülése után követtek el merényletet. Cintula négy lövéssel sebesítette meg Ficót. Még a helyszínen őrizetbe vették. Cintula vallomásában azzal indokolta tettét, hogy nem értett egyet a kormány politikájával, egyebek mellett azzal sem, hogy Robert Fico és kormánya elutasítja, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának.