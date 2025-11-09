ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Ez nem intellektuális szórakozás - az LMBTQ-ról és más ideológiai kérdésekről is beszélt Orbán Viktor

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott pénteki fehér házi találkozója után a Magyarország felé tartó repülőúton, a kíséretében utazó újságírók kérdéseire válaszolva.

Ahogy arról az Infostarton már beszámoltunk, a magyar kormányfő egyértelműsítette, hogy az "időkorlát nélküli szankciós mentesítésre fogtam kezet az amerikai elnökkel". Ezzel válaszolt arra, hogy mennyi időre kapott felmentést Magyarország az amerikai olaj- és gázszankciók alól.

A magyar miniszterelnök ezeken kívül ideológiai kérdésekre is válaszolt.

Szerinte Donald Trump kormányzásának az a tétje, hogy képes-e modern keresztény kormányzást megvalósítani, átmentve a múltból mindent, ami jó, szemben azzal, ami szerinte rossz, példaként említve az LMBTQ ideológiát vagy a migrációt.

És ha ezt ő meg tudja csinálni Amerikában, akkor mi is meg tudjuk csinálni Európában - hangoztatta Orbán Viktor, hozzátéve: ez egy másik dimenziója volt a tárgyalásoknak, ez ölelte körbe a kontextusát a konkrét kérdéseknek.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kifejtette: a mai nyugati világban civilizációs küzdelem zajlik, hogy milyen legyen maga a Nyugat. Emlékeztetett arra, hogy már 150 éve zajlik a csata a keresztény nemzeti-nyugati alapokon programot építő jobboldal és azok között, akik kiléptek ebből a hagyománykörből, és a baloldalon, a progresszív elgondolások alapján építik a maguk rendszerét.

A liberális globalista oldal azonban olyan mértékben elmozdult a szélsőségek felé, hogy abszurd társadalomépítési terveket fogalmazott meg - LMBTQ, migráció, nyitott határok koncepció -, amely végveszélybe sodorta a nyugati civilizációt.

Ezt most nekünk ki kell javítani - mondta.

Nekem van egy tervem, hogy Magyarország úgy vegyen részt ebben a nagy kavalkádban, hogy pontosan ismerjük az érdekeinket, a helyzetet, és mindenki mást megelőzően hozzuk meg a megfelelő lépéseket. Én 2010 óta ezt csinálom. Ez nem intellektuális szórakozás, hanem

létkérdés a magyarok számára.

"Nem csak egy migrációs példa mutatja, hogy igazunk lehet békeügyben is stratégiailag. Talán nem olyan badarság, amit mi mondunk, egy akkora világhatalom, amely a Nyugat vezető ereje, az Egyesült Államok is ugyanezt mondja. Akkor lehet, hogy ebben a magyar álláspontban mégis van valami igazság. Így sokkal könnyebb Európában ezt képviselnem. Nem mondom, hogy hitelesíti, de súlyt ad neki, könnyíti a dolgomat és komolyabban vehetővé teszi, talán ez a jó kifejezés" – tette hozzá.

