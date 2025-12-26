ARÉNA - PODCASTOK
Szűrt napsütés Balatonalmádinál.
fotó: Infostart

Négy hete várunk erre az időjárási jelenségre

Infostart / MTI

Jellemzően napos idő várható december utolsó hétvégéjén, de kisebb körzetekben tartósan megmaradhat az éjszaka képződő köd. A szél élénk, vasárnap egyes helyeken akár viharos is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 1 és 6 Celsius-fok között alakul és visszatérnek az éjszakai fagyok is - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken, karácsony második napján gyorsan javulnak a látási viszonyok, és tovább csökken a felhőzet, de a délnyugati, déli határ közelében, majd egyre inkább északkeleten is újra előfordulnak borongósabb körzetek, másutt azonban nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani. A nyugatiasra forduló szelet a Dunántúli-középhegységben és északkeleten kísérhetik élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható.

Szombaton a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de kisebb körzetekben tartósabban megmaradhat az éjszaka képződő - zúzmarás - köd, illetve rétegfelhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatira, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul,

de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 1 és plusz 6 fok között valószínű.

Vasárnap észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, ami miatt felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel. A szél északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Néhány helyen előfordulhat hózápor. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 1, a maximum-hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul.

Amiért keletre megy a magyarországi külföldi tőke

Amiért keletre megy a magyarországi külföldi tőke
46 százalékkal nőtt a közvetlentőke-befektetések állománya 2023-ról 2024-re Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – erről beszélt Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.
