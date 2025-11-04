ARÉNA - PODCASTOK
Közép-amerikai kivándorlók gyalogolnak a mexikói Córdobában 2018. november 5-én. Az amerikai-mexikói határ felé tartó, több ezer emberből, főként hondurasiakból és salvadoriakból álló migránsok első csoportja október 13-án indult útnak a hondurasi San Pedro Sula városából.
Nyitókép: MTI/AP/Marco Ugarte

Szakértő: a Trump-kormányzat kőkeményen betartatja a migrációs törvényeket

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

Balogh Máté, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta, a Biden-adminisztráció utolsó éve alatt még 2 millió feletti számú bevándorló érkezett az Egyesült Államokba, a 2024 szeptembertől 2025 szeptemberig terjedő pénzügyi évben már csak 238 ezer, tehát 84 százalékos csökkenést sikerült elérnie a Trump-adminisztrációnak.

2024-ben Donald Trump egyik legfontosabb kampányígérete az illegális bevándorlással szembeni határozott fellépés volt.

Balogh Máté, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta, egy év alatt 84 százalékos csökkenést sikerült elérnie a Trump-adminisztrációnak.

Eredményre elsősorban két összetevő vezetett:

  • az emberek „összefogdosása”,
  • a kerítés

A határzárhoz kapcsolódó jogi intézkedések is segítettek, sokkal kevesebben indulnak útnak Latin-Amerikából északi irányba, tekintettel arra, hogy az emberek tudják, nehezebb lesz bejutni, mint korábban, és hogy „az Egyesült Államokban már sokkal kevésbé hívogató környezet várja őket”.

Hogy ez a kép egy jogkövető államé-e, vagy egy olyané, amely bevásárlóközpontokban szedi össze a migránsokat, arról Balogh Máté azt mondta, a Trump-kritikus média mindenképpen igyekszik az utóbbi képet erősíteni.

„Az amerikai bevándorlási hatósággal szemben komoly kritikák is megfogalmazódtak, de mindenképpen fontos, hogy elsősorban a meglévő törvényeket tartják be. Nyilván ezt azért eléggé határozottan teszik”

– vázolta.

Az amerikai elnök nemrégiben az Egyesült Államokat dél felől fenyegető tengeri drogcsempészet ellen is háborút hirdetett, a partvédelmi erő legénységgel együtt semmisít meg a tengeren olyan hajókat, amikre azt mondják, hogy csempészhajók. A szakértő szerint az amerikai jogrendszerbe ez ha bele is fér, komoly viták övezik, mivel bárminemű eljárás vagy bírósági tárgyalás nélkül semmisítik meg ezeket a hajókat. A trumpi érvelés szerint ez „belefér”, a politikai ellenfelek pedig vitatják ezt, mindenesetre jogi eljárások tömegei várhatók a jelenség miatt.

Hogy milyen bíróság előtt lehet arról vitatkozni, hogy az egytől egyig legyilkolt személyek mindegyike drogcsempész volt-e, arról szerinte hírszerzési információk lehetnek perdöntők, de bármit bizonyítani igen nehéz lesz.

Azokkal az aggályokkal Balogh Máté egyetért, amelyek szerint

már korábbi háborúk esetén is kiderült, hogy úgy voltak igaztalanok hírszerzési információkból levont következtetések, hogy ezzel a hatóságok mindvégig tisztában voltak.

„Nem is kell olyan messzire visszamenni: az Irán elleni csapásokkal kapcsolatban is ellentmondó hírszerzési információk érkeztek, a Trump-kormányzat e téren ingoványos talajon áll” – jelentette ki Balogh Máté, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az InfoRádióban.

Balogh Máté, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta, a Biden-adminisztráció utolsó éve alatt még 2 millió feletti számú bevándorló érkezett az Egyesült Államokba, a 2024 szeptembertől 2025 szeptemberig terjedő pénzügyi évben már csak 238 ezer, tehát 84 százalékos csökkenést sikerült elérnie a Trump-adminisztrációnak.
