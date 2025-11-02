Újabb halálos csapás a Karib-tengeren – videó

Pete Hegseth védelmi miniszter azt mondta, hogy az amerikai hadsereg csapást mért egy karib-tengeri kábítószer-csempész szervezet által üzemeltetett hajóra, a fedélzeten tartózkodó három férfi meghalt.

A Donald Trump elnök által irányított és nemzetközi vizeken végrehajtott művelet célpontja egy olyan hajó volt, amelyről ismert volt, hogy kábítószert szállít egy csempészútvonalon.

Az amerikai erők nem szenvedtek veszteségeket – tette hozzá Hegseth az X közösségi oldalon. A miniszter egyben biztosította, hogy Washington továbbra is üldözi (...) és megöli a kábítószer-kereskedőket, akiket úgy kezelnek, mint az al-Kaida dzsihadista csoport tagjait.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

Az Egyesült Államok szeptember eleje óta légitámadásokat hajt végre a Csendes-óceánon és főként a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyeket kábítószer-kereskedők tulajdonaként azonosítottak.

A szombati támadást megelőző hetekben a Trump-kormány 15 támadást jelentett be, amelyek 62 halálos áldozatot követeltek, bizonyítékot azonban nem szolgáltatott az érintettek kábítószer-kereskedelemmel való kapcsolatáról.