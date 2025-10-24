ARÉNA - PODCASTOK
female hand holds bag with cocaine for sale, overdose danger, criminal concept
Nyitókép: alfexe/Getty Images

Új amerikai stratégia: levadásszák és megölik a drogkartellek tagjait

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok terrorszervezetként kezeli a külföldi kábítószerkereskedő-kartelleket, és megsemmisítésükre törekszik – jelentette be Donald Trump elnök, aki szerint a kartellek az amerikai kontinens „Iszlám Államát” jelentik.

Az Egyesült Államok terrorszervezetként kezeli a külföldi kábítószerkereskedő-kartelleket, és megsemmisítésükre törekszik – jelentette ki Donald Trump elnök és Pete Hegseth hadügyminiszter csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban a szervezett bűnözés elleni fellépés eredményeiről tartott kormányzati konferencián közölte, hogy az elmúlt egy hónapban a szövetségi hatóságok a külföldi kábítószerkereskedő bűnbandák több mint 3000 tagját tartóztatták le.

Hozzátette, hogy szeptembertől az Egyesült Államok mind az 50 szövetségi államában bevethető a Belbiztonsági Különítmény, aminek feladatai közé tartozik a szervezett bűnözői csoportok elleni fellépés.

Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a kábítószer-kereskedő kartellek az amerikai kontinens „Iszlám Államát” jelentik, amelyek országok kiterjedt területei felett gyakorolnak ellenőrzést. Az elnök emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokon belül is aktív több olyan külföldi bűnszervezet, amelyet külföldö terrorszervezetnek nyilvánítottak, köztük az MS-13, a Tren de Aragua bűnbandák és a mexikói Sinaloa-kartell.

Pete Hegseth hadügyminiszter kifejtette, hogy az Egyesült Államok hadserege évtizedeket fordított az Al-Kaida és Iszlám Állam terrorhálózatok felszámolására, most az amerikai kontinensen hasonló módon lép fel a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Az amerikai kormányzat drogkartellek felé küldött üzenetét összefoglalva a kijelentette:

„úgy fogunk kezelni benneteket, mint az Al-Kaidát, megtalálunk, feltérképezzük a hálózataitokat, levadászunk és megölünk”.

Pete Hegseth hangsúlyozta, hogy az amerikai fellépés módjára bizonyítékként szolgáltak a Karib-tengeren és Csendes-óceánon az elmúlt hetekben végrehajtott katonai csapások, és hozzátette, hogy az amerikai katonaság a kábítószer-kereskedőket nem őrizetbe veszi, hanem kiiktatja.

A hadügyminiszter csütörtökön megerősítette, hogy egy nappal korábban az amerikai haderő egy újabb feltételezett kábítószercsempész hajót semmisített meg a tengeren a latin-amerikai térségben.

Pam Bondi igazságügyi miniszter közölte, hogy a szövetségi rendvédelmi szerveket tömörítő Belbiztonsági Különítmény egy hónap alatt több mint 90 tonna kábítószert foglalt le, közte 59 tonna kokaint.

egyesült államok

mexikó

kolumbia

venezuela

drogkereskedelem

kartellek

Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak

Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak

A MÁV szerint „osztrák döntésen múlt”, hogy a Ferencváros szurkolói nem jutottak ki a különvonattal Salzburgba. A szerződtetett osztrák magánvasút mozdonyvezetője hagyta el „incidensektől tartva” a határon a vonatot, amelyen „akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték”.
 

Osztrák belügyminisztérium: a Fradi vonatát a magyar mozdonyvezető állította meg

Dibusz Dénes: nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ilyet

Robbie Keane megérezte, hogy ez Zachariassen mérkőzése lesz

A második őszi idegenbeli Európa-liga-meccsét is megnyerte a Ferencváros

Osztrák lapok tudni vélik, miért nem engedték be a Fradi szurkolóit Ausztriába

