2025. november 1. szombat
A hazatértek a Hamász terrorszervezet által elrabolt izraeliek földi maradványai
Nyitókép: X / The Voice Of Truth

Izrael: a Hamász nem izraeli túszok holttesteit adta át a Vöröskeresztnek

Infostart / MTI

A Hamász palesztin iszlamista szervezet nem izraeli túszok földi maradványait adta át pénteken a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságának (ICRC) - közölte az izraeli hadsereg igazságügyi vizsgálatokra hivatkozva.

A Nemzeti Igazságügyi Orvostani Intézet a három ember földi maradványainak vizsgálata után megállapította, hogy azok nem az eltűnt túszoké.

Korábban már előfordult, hogy a Hamász olyan maradványokat adott át, amelyekről később kiderült, hogy más személyekhez tartoznak, ami felháborodást váltott ki Izraelben. A kormány egyelőre nem kommentálta az esetet és annak lehetséges következményeit.

Csütörtökön a Hamász visszajuttatta két, 2023. október 7-én elrabolt túsz, Amiram Kuper és Szahar Baruch holttestét Izraelnek. Az izraeli hatóságok a további tizenegy túszt addig eltűntként nyilvánítják, amíg földi maradványaikat nem szolgáltatják vissza.

A Hamász az Egyesült Államok által támogatott tűzszüneti megállapodás keretében fokozatosan szolgáltatja vissza a holttesteket, de azt állítja, hogy a romok és alagutak miatt nehéz megtalálni őket, míg Izrael azzal vádolja a palesztin szervezetet, hogy szándékosan késlelteti a folyamatot.

gáza

hamász-izrael-konfliktus

izraeli túszok

Egyre népszerűbbek az elektromos buszok az európai tömegközlekedésben, de a helyi ipar sokszor nem tudja kielégíteni az igényeket. A kínai e-buszok így egyre többször teret nyernek.
Miközben a hétvégén vámpírok, boszorkányok és zombik lepik el az utcákat, az amerikai pénzpiacokon is újraéledt egy régi rém: a „vállalati zombik” száma az Egyesült Államokban a legmagasabb szintre ugrott 2022 eleje óta.

