Még tizenegy izraeli túsz földi maradványát nem adta vissza a Hamász

A holttesteket már csütörtök este átadták a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, akik azokat az izraeli hadsereg (IDF) képviselőihez szállították. Az IDF a Tel-Aviv Abu Kabir nevű negyedében lévő igazságügyi orvosszakértői intézetbe vitte a koporsókat, ahol azonosították a földi maradványokat.

A 85 éves Amiram Kuper az utolsó a Nir Óz kibucból elrabolt hatvanhét emberből. A fogságban az izraeli katonák Hán-Juniszban folytatott műveletei során ölték meg. Közgazdász, mezőgazdász és költő volt, felesége, négy gyermeke és tizenegy unokája gyászolja.

Kuper – miután kilépett a katonai szolgálatból – a Nir Óz kibuc egyik alapítója volt, a Negev sivatag nyugati része benépesítésének egyik úttörője. A régió településeinek vezető közgazdásza volt nyugdíjba vonulásáig. Emellett tehetséges költőként és zeneszerzőként számos színdarabot, cikket és verseskötetet írt, amelyekben kifejezte a természet, a mezőgazdaság és a kibuci élet iránti szeretetét.

A huszonöt éves Szahar Baruch testvérével, Idannal együtt megpróbált egy ablakon keresztül megszökni a kibucot megszálló és otthonukat felgyújtó terroristák elől, de testvérét megölték, őt pedig elrabolták. Mintegy két hónappal később, 2023 decemberében az IDF bejelentette, hogy Baruch a fogságból való kimentésére tett kísérlet során életét vesztette. Az IDF kommandósai próbálták kimenteni, amikor tűzharcban meghalt. A terroristáknak sikerült a holttestével elmenekülniük.

Baruch egy hónappal a Hamász terrortámadása előtt tért vissza egy hosszú dél-amerikai utazásról, és arra készült, hogy megkezdje mérnöki tanulmányait a Ben Gurion Egyetem villamosmérnöki tanszékén.

A két újabb holtest átadása után 11 izraeli túsz földi maradványai maradtak a Gázai övezetben.