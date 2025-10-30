ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután Recep Tayyip Erdogan török, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel, valamint Tamím bin Hamad Ál Száni katari emírrel közösen aláírta a gázai tûzszüneti megállapodást az izraeli és a Hamász palesztin iszlamista szervezet küldöttsége közötti béketárgyalás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án.
Donald Trump törölné ezt a kifejezést a szótárból

Megállapodás született a Kínával folytatott vitában a ritkaföldfémek exportkorlátozásairól -mondta Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak. Közölte azt is, hogy a fentanillal összefüggésbe hozható kínai termékekre kivetett vámtarifákat azonnali hatállyal 20 százalékról 10 százalékra mérséklik, ami a teljes kínai importra kivetett átlagos vámtételt 57-ről 47 százalékra csökkenti.

Az amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtöki, dél-koreai találkozóját követően Trump az exportkorlátozásokról azt mondta, "Az akadályokat elhárítottuk, és az egyezség egyelőre egy évre szól. Minden évben újratárgyaljuk". A megállapodás részleteit Trump nem ismertette, de hozzátette: "Remélhetőleg a ‘ritkaföldfém’ szó egy időre eltűnik a szótárunkból."

Trump a Busanban tartott megbeszélés után közölte: Kína és az Egyesült Államok együtt kíván dolgozni az orosz–ukrán háború befejezésén. "Hosszasan beszéltünk róla. Együtt fogunk dolgozni, hogy lássuk, elérhetünk-e valamit" – mondta Trump a Washingtonba tartó repülőúton újságíróknak.

Trump elmondta azt is, hogy bár korábban felmerült, Kína olajimportjának esetleges csökkentése Oroszországból nem volt napirenden: "Nem igazán beszéltünk az olajról, inkább arról, hogyan lehetne a háborút lezárni" - fogalmazott.

Hszi Csin-ping kínai elnöknek a Xinhua hírügynökségnek adott nyilatkozata szerint a kínai és amerikai gazdasági, kereskedelmi csapatok "mélyreható tárgyalásokat folytattak, és konszenzusra jutottak a problémák megoldásának módjáról". Hszi hangsúlyozta, hogy a gazdasági együttműködésnek a kétoldalú kapcsolatok "stabilizátorának és motorjának" kell maradnia, nem pedig konfliktusforrásnak.

Trump a gépen adott tájékoztatásában megerősítette, hogy 2025 áprilisában hivatalos látogatásra Kínába utazik, amit Hszi Csin-ping amerikai látogatása követ majd. "Ő is eljön majd – Floridába, Palm Beachre vagy Washingtonba" – idézte a dpa az amerikai elnököt.

A pekingi külügyminisztérium közleménye szerint a felek rendszeres kapcsolattartásról kötöttek megállapodást.

kína

egyesült államok

csúcstalálkozó

ritkaföldfém

