ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.4
usd:
333.56
bux:
106902.55
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Peking, 2017. november 9.Donald Trump amerikai elnök (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök sajtóértekezletük helyszínére érkezik a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2017. november 9-én. (MTI/EPARoman Pilipej)
Nyitókép: MTI/EPARoman Pilipej

A pénzvilág is a Trump–Hszi-találkozóra vár: apró gesztusok döntenek a nagy pókerjátszmában

Vendégszerző

Egyetlen pillantás a kamerák előtt, és a kínai jüan erősödik. Egy félmondata az amerikai elnöknek, és a koreai von a mélybe zuhan. A globális piac ma nem táblázatokat, hanem gesztusokat olvas. Donald Trump és Hszi Csin-ping minden gesztusa árfolyamot mozgat. Így a csütörtöki találkozójuk sok piac számára kulcsfontosságú lesz.

  • A csütörtöki Trump–Hszi találkozó a világ pénzügyi piacainak egyik legfontosabb eseménye, a dollártól a koreai wonig minden árfolyam a két vezető szavaira reagál
  • Két forgatókönyv küzd egymással, békülés esetén gyengülhet a dollár és erősödhetnek az ázsiai devizák, míg a vámháborús hangnem erősödése ismét a menedékdevizák felé terelné a tőkét
  • A találkozó időben egybeesik a Fed kamatdöntésével, így a monetáris politika és a geopolitikai üzenetek egymást felerősíthetik, de ki is olthatják

2025. október 30-án, csütörtökön Szöulban újra egymás szemébe néz Donald Trump és Hszi Csin-ping. Hat év után először. A Reuters már napokkal korábban arról írt, hogy a dollárindex óvatosan emelkedik a találkozó és a Fed kamatdöntése előtt, miközben a kereskedők 25 bázispontos amerikai kamatvágást áraztak.

A befektetők úgy várták ezt a hetet, mint a diák a dolgozatot, amit vagy dicséret, vagy fejmosás követ. A The Washington Post pedig arról írt, hogy a tét nem kevesebb, mint az amerikai–kínai kapcsolatok stabilizálása a vámháború és az exportkorlátozások után. Ha ez sikerülne, akkor a koreai von és az ausztrál dollár pezsgőt bontana. Ha nem, a piacok újra a biztonságot fogják keresni.

A pénzvilágban ugyanis minden gesztus, minden szó árfolyamokat mozgat.

Egy mosoly a tárgyalóasztalnál megemelheti a szingapúri tőzsdét, míg egy félmondata Trumpnak képes lenyomni a jüant. A devizapiac olyan, mint egy zongora. A politikusok játszanak rajta, de a befektetők hallgatják meg a hangját. Most éppen mindenki arra kíváncsi, hogy a következő akkord a béke harmóniája lesz vagy kereskedelmi kakofónia.

A pénzügyi modellek szerint a csúcstalálkozó kimenetele két teljesen eltérő világot rajzolhat. Ha megegyezés születik, például a vámok részleges visszavonásáról vagy a chiptechnológiai export enyhítéséről, akkor a gazdasági ciklusokkal erősen együtt mozgó devizák (koreai von, ausztrál dollár) azonnal erősödnek majd. Ha ugyanis a kockázatvállalási kedv nő, akkor a tőkebeáramlás gyorsul majd ezekbe az országokba.

Ha viszont a találkozó kudarcba fullad, vagy Trump újabb vámokat jelent be, akkor a dollár lesz izmosabb. A kereskedők ugyanis ilyenkor menekülőre fogják. A jüan gyengülni fog, a feltörekvő ázsiai piacok szenvednek majd, és a kockázatos eszközök ára valószínűleg esni fog. A geopolitikai feszültség ugyanis így hat a pénzügyi piacokra.

A különös a héten, hogy a Fed kamatdöntése és a Trump–Hszi találkozó lényegében egyszerre történik. A monetáris politika és a diplomácia ritkán fonódik össze ennyire szorosan. Ha Jerome Powell, a Fed elnöke galamb hangot üt meg, azaz kamatvágást jelent be és a csúcs után enyhülés jön, akkor a dollár kettős ütést kap majd. A két hír együtt fogja gyengíteni az árfolyamát. Ha viszont a Fed szigorúan kommunikál, és a csúcson újabb vámfenyegetés röppen el, akkor a piacok kettős hidegzuhanyt kapnak. Ez pedig a biztonságos eszközök, azaz az amerikai állampapírok, az arany és a dollár erősödését hozza majd.

Ám nem csak az árfolyamok változnak majd meg. Egyetlen mondat a tárgyaláson képes átrajzolni a fél világ tőkeszerkezetét. Az ázsiai félvezetőgyártók, a dél-koreai hajózási cégek vagy a tajvani chiptervezők mind attól függnek, lesz-e enyhítés az exportkorlátozásokon. Ha csökken a feszültség a két nagyhatalom között, akkor a fenti vállalatok könnyebben tudnak majd tőkét bevonni. Ha nem enyhül a légkör, az keresztbe fog tenni a beruházásaiknak.

A globális gazdaság hálója ma annyira sűrű, hogy egyetlen politikai mozdulat végigfut a teljes rendszeren. Hasonlóan ahhoz, amikor egy pókháló közepén megmozdul a pók, és a rezgés a legszélső szálig elér.

A pénzügyi piacok tehát nemcsak tűkön ülnek, hanem táncolnak is rajtuk. Tudják, hogy

bármelyik forgatókönyv valóra válhat, és hogy a bizonytalanság maga is üzlet. Mindenki a főszereplők gondolatait próbálja kitalálni.

Egy hatalmas, globális pókerjátszma ez, ahol a lapokat nem a kézben, hanem a tárgyalási jegyzetekben tartják.

Mi az, amiben biztosak lehetünk? Talán csak abban, hogy a piac gyakran túlreagál, de hosszú távon jól árazza a jövőt. A csütörtöki találkozó nem pusztán két elnök protokollfotózása lesz, hanem a világgazdaság következő fejezetének nyitánya. A kérdés pedig az, hogy ez egy békés allegro lesz, vagy egy disszonáns fortissimo.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

Kezdőlap    Gazdaság    A pénzvilág is a Trump–Hszi-találkozóra vár: apró gesztusok döntenek a nagy pókerjátszmában

donald trump

dollár

árfolyam

szöul

hszi csin-ping

pénzpiac

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Egy korszak véget ért. A gazdaság súlypontja a tőkéből áttevődött az adatra, a tulajdonból a hozzáférésre. Az Airbnb nem csupán a turizmusszektort alakította át, hanem a kapitalizmus szerkezetét is. A vállalat, amely semmit sem birtokol, mégis globális értéket teremt, ma mintát ad az energiaszektor új forradalmának. A jövő gazdaságát nem az építők, hanem a szervezők uralják.
VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán

Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán

Ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost és más orosz területeket: az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük összesen 100 pilóta nélküli repülőgépet lőtt le, négy Moszkva felé tartott. A négyből két moszkvai repteret ideiglenesen le kellett zárni. A drónok egy olajfinomítóra és egy vegyi üzemre is lecsaptak Oroszország nyugati részén. Ismeretlen drónokra nyitott tüzet a légvédelem egy katonai bázis környékén Észtországban. Az incidens még október 17-én történt, Tallinntól 250 kilométerre, a Reedo támaszpont körül, ahol amerikai katonák is tartózkodni szoktak. Az észt vezérkar azonban csak most számolt be róla. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Volodimir Zelenszkij: Ukrajna nem fog évtizedekig háborúzni

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna nem fog évtizedekig háborúzni

Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa hits Cuba with 120mph winds as Jamaican PM declares 'disaster area'

Hurricane Melissa hits Cuba with 120mph winds as Jamaican PM declares 'disaster area'

The damage in Jamaica won't begin to become clear until daybreak - but PM Andrew Holness warns there are reports of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 09:18
589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet szeptemberben
2025. október 29. 08:33
Beköszönhet az új lakásra vágyók aranykora
×
×
×
×