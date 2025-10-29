A pénzvilág is a Trump–Hszi-találkozóra vár: apró gesztusok döntenek a nagy pókerjátszmában

A csütörtöki Trump–Hszi találkozó a világ pénzügyi piacainak egyik legfontosabb eseménye, a dollártól a koreai wonig minden árfolyam a két vezető szavaira reagál

Két forgatókönyv küzd egymással, békülés esetén gyengülhet a dollár és erősödhetnek az ázsiai devizák, míg a vámháborús hangnem erősödése ismét a menedékdevizák felé terelné a tőkét

A találkozó időben egybeesik a Fed kamatdöntésével, így a monetáris politika és a geopolitikai üzenetek egymást felerősíthetik, de ki is olthatják

2025. október 30-án, csütörtökön Szöulban újra egymás szemébe néz Donald Trump és Hszi Csin-ping. Hat év után először. A Reuters már napokkal korábban arról írt, hogy a dollárindex óvatosan emelkedik a találkozó és a Fed kamatdöntése előtt, miközben a kereskedők 25 bázispontos amerikai kamatvágást áraztak.

A befektetők úgy várták ezt a hetet, mint a diák a dolgozatot, amit vagy dicséret, vagy fejmosás követ. A The Washington Post pedig arról írt, hogy a tét nem kevesebb, mint az amerikai–kínai kapcsolatok stabilizálása a vámháború és az exportkorlátozások után. Ha ez sikerülne, akkor a koreai von és az ausztrál dollár pezsgőt bontana. Ha nem, a piacok újra a biztonságot fogják keresni.

A pénzvilágban ugyanis minden gesztus, minden szó árfolyamokat mozgat.

Egy mosoly a tárgyalóasztalnál megemelheti a szingapúri tőzsdét, míg egy félmondata Trumpnak képes lenyomni a jüant. A devizapiac olyan, mint egy zongora. A politikusok játszanak rajta, de a befektetők hallgatják meg a hangját. Most éppen mindenki arra kíváncsi, hogy a következő akkord a béke harmóniája lesz vagy kereskedelmi kakofónia.

A pénzügyi modellek szerint a csúcstalálkozó kimenetele két teljesen eltérő világot rajzolhat. Ha megegyezés születik, például a vámok részleges visszavonásáról vagy a chiptechnológiai export enyhítéséről, akkor a gazdasági ciklusokkal erősen együtt mozgó devizák (koreai von, ausztrál dollár) azonnal erősödnek majd. Ha ugyanis a kockázatvállalási kedv nő, akkor a tőkebeáramlás gyorsul majd ezekbe az országokba.

Ha viszont a találkozó kudarcba fullad, vagy Trump újabb vámokat jelent be, akkor a dollár lesz izmosabb. A kereskedők ugyanis ilyenkor menekülőre fogják. A jüan gyengülni fog, a feltörekvő ázsiai piacok szenvednek majd, és a kockázatos eszközök ára valószínűleg esni fog. A geopolitikai feszültség ugyanis így hat a pénzügyi piacokra.

A különös a héten, hogy a Fed kamatdöntése és a Trump–Hszi találkozó lényegében egyszerre történik. A monetáris politika és a diplomácia ritkán fonódik össze ennyire szorosan. Ha Jerome Powell, a Fed elnöke galamb hangot üt meg, azaz kamatvágást jelent be és a csúcs után enyhülés jön, akkor a dollár kettős ütést kap majd. A két hír együtt fogja gyengíteni az árfolyamát. Ha viszont a Fed szigorúan kommunikál, és a csúcson újabb vámfenyegetés röppen el, akkor a piacok kettős hidegzuhanyt kapnak. Ez pedig a biztonságos eszközök, azaz az amerikai állampapírok, az arany és a dollár erősödését hozza majd.

Ám nem csak az árfolyamok változnak majd meg. Egyetlen mondat a tárgyaláson képes átrajzolni a fél világ tőkeszerkezetét. Az ázsiai félvezetőgyártók, a dél-koreai hajózási cégek vagy a tajvani chiptervezők mind attól függnek, lesz-e enyhítés az exportkorlátozásokon. Ha csökken a feszültség a két nagyhatalom között, akkor a fenti vállalatok könnyebben tudnak majd tőkét bevonni. Ha nem enyhül a légkör, az keresztbe fog tenni a beruházásaiknak.

A globális gazdaság hálója ma annyira sűrű, hogy egyetlen politikai mozdulat végigfut a teljes rendszeren. Hasonlóan ahhoz, amikor egy pókháló közepén megmozdul a pók, és a rezgés a legszélső szálig elér.

A pénzügyi piacok tehát nemcsak tűkön ülnek, hanem táncolnak is rajtuk. Tudják, hogy

bármelyik forgatókönyv valóra válhat, és hogy a bizonytalanság maga is üzlet. Mindenki a főszereplők gondolatait próbálja kitalálni.

Egy hatalmas, globális pókerjátszma ez, ahol a lapokat nem a kézben, hanem a tárgyalási jegyzetekben tartják.

Mi az, amiben biztosak lehetünk? Talán csak abban, hogy a piac gyakran túlreagál, de hosszú távon jól árazza a jövőt. A csütörtöki találkozó nem pusztán két elnök protokollfotózása lesz, hanem a világgazdaság következő fejezetének nyitánya. A kérdés pedig az, hogy ez egy békés allegro lesz, vagy egy disszonáns fortissimo.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense