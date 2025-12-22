ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.64
usd:
330.5
bux:
110890.99
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Súlyos baleset Füzesabonynál, késő estig szünetelhet a vonatforgalom

Infostart

Gázolás miatt hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos utazásra kell számítani a Füzesabony-Eger vasútvonalon; várhatóan hétfő késő estig szünetel a vonatforgalom Maklár és Füzesabony között – közölte a Mávinform a honlapján.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Egerből a budapesti Keleti pályaudvarra 16:08-kor elindult Agria InterRégió vonat ütött el egy embert Füzesabonynál, a 3-as főút átjárójának közelében.

Füzesabony és Eger között az Agria InterRégió szerelvények és a személyvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A baleset a közúti közlekedésében is fennakadást okoz, mert az érintett szerelvény elzárja a 3-as főút átjáróját.

A fennakadás végéig elfogadják a vasúti jegyeket a párhuzamos Volán-járatokon Füzesabony, Maklár és Eger között.

Kezdőlap    Belföld    Súlyos baleset Füzesabonynál, késő estig szünetelhet a vonatforgalom

baleset

vonat

gázolás

késés

közösségi közlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos mérföldkő: elkészült az első magyarországi kolokációs mintaszerződés

Fontos mérföldkő: elkészült az első magyarországi kolokációs mintaszerződés

A Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) széles szakmai együttműködés keretében elkészítette azt a kolokációs mintaszerződést, amely egységes iránymutatást ad a projektek szabályozott lebonyolításához - olvasható a közleményükben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több százmilliós károkat okoztak a MÁV-nak, sok vonat késett is emiatt: megnevezte a társaság a felelősöket, súlyos bírságot kapnak

Több százmilliós károkat okoztak a MÁV-nak, sok vonat késett is emiatt: megnevezte a társaság a felelősöket, súlyos bírságot kapnak

2025-ben graffitikkel, illegális falfirkákkal 2500 négyzetméternyi felületen csúfították el a MÁV-csoport kezelésében lévő épületeket, járműveket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

Denmark warns Washington to respect its sovereignty, while Greenland says it will decide its own future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 17:17
Villamossal ütközött, tűzoltók vágták ki az autóst Budapesten a kocsiból – videó
2025. december 22. 16:10
Bejelentésekre készül a kormány – rendkívüli időpontban
×
×
×
×