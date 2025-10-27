ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
Orbán Viktor miniszterelnök Rómából üzent
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor Rómából üzent, hétfőn találkozik a Szentatyával és az olasz kormányfővel

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök Rómából.

„Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének” – írta Orbán Viktor kormányfő a Facebookon.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban – tájékoztatott vasárnap a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.

