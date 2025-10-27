Orbán Viktor Rómából üzent, hétfőn találkozik a Szentatyával és az olasz kormányfővel

Csendes, de gyenge héten van túl a forint, amely a dollárral és az euróval szemben egyaránt enyhén leértékelődött. Történt mindez annak ellenére, hogy az MNB október 21-i kamatdöntő ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a régiós és fejlett országokkal szemben megmaradó jelentős kamatkülönbözet ugyanis továbbra is erősíti a hazai devizát. A magyar jegybank döntése stabilan tartotta a devizapiacokat, így az elmúlt héten viszonylag szűk sávban mozgott az árfolyam. A mai napot erősödéssel kezdi a forint, de az árfolyamokat leginkább az európai gazdaságról érkező hírek befolyásolhatják majd.