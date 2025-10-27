Újabb fotók érkeztek Orbán Viktor és XIV. Leó pápa találkozójáról

Orbán Viktor arra kérte XIV. Leó pápát, hogy támogassa Magyarországot a békeerőfeszítésekben – tette közzé a miniszterelnök a Facebook-oldalán, fotók kíséretében, amelyeken feltűnt Lévai Anikó, a kormányfő felesége, valamit a magyar delegáció több tagja is. Orbán Viktor korábban arról is posztolt, ahogy unokáival tart a pápával való találkozóra.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban – tájékoztatott vasárnap a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.