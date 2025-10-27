ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor miniszterelnök és Lévai Anikó XIV. Leó pápánál járt a Vatikánban
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Újabb fotók érkeztek Orbán Viktor és XIV. Leó pápa találkozójáról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Magánaudiencián járt Orbán Viktor miniszterelnök és Lévai Anikó, a kormányfő felesége XIV. Leó pápánál a Vatikánban.

Orbán Viktor arra kérte XIV. Leó pápát, hogy támogassa Magyarországot a békeerőfeszítésekben – tette közzé a miniszterelnök a Facebook-oldalán, fotók kíséretében, amelyeken feltűnt Lévai Anikó, a kormányfő felesége, valamit a magyar delegáció több tagja is. Orbán Viktor korábban arról is posztolt, ahogy unokáival tart a pápával való találkozóra.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban – tájékoztatott vasárnap a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

Papírtigris vagy fordulópont? – így változott az orosz olaj ára az új szankciók után

Rég nem látott mértékben drágul a tankolás

Amerika meglépte: bevetésre küldte a valaha épített legnagyobb hadihajót

Donald Trump üzent Vlagyimir Putyinnak az ukrajnai háború ügyében

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Az olajkincsek után újabb pénzforrást találtak az arab országok

Óriási változás érik a magyar nyugdíjrendszerben? Kiderült, kik járhatnának jól vele

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

