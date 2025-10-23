Kína állami olajtársaságai – mint a Sinopec, a PetroChina vagy a Zhenhua Oil – felfüggesztik a tengeren érkező orosz kőolaj vásárlását a Lukoilra és a Rosznyeftre október 22-én kiterjesztett amerikai szankciók hatására – írja a Reuters.

A hvg.hu felidézi: Kína az orosz olaj legnagyobb importőre, 2025-ben átlagosan napi 2,1-2,3 millió hordó olajat vásároltak, ennek 40 százaléka az ESPO-csővezetéken, 60 százaléka, körülbelül 1,4 millió hordó a tengeren érkezik az országba. Különböző iparági becslések 250-500 ezer hordóra teszik az állami cégek napi szállításait, a maradékot független finomítók vásárolják fel, de esetükben sem várható túl nagy mozgástér.

A kínai cégek döntése nem sokkal azután érkezett, hogy az indiai olajvállalatok október 23-án délelőtt közölték, hogy november 21-ig le kell zárni minden, a két orosz vállalathoz kötődő ügyletet, utána az orosz szállítások „közel zéróra” eshetnek.