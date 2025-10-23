Meglepő hírek a viharvertnek hitt Tesla háza tájáról

A cég arról jelentett, hogy az adózott eredménye 1,37 milliárd dollár, részvényenként 39 cent volt a szeptember végéig tartó három hónapban, kisebb az egy évvel korábbi 2,17 milliárd dollárnál, részvényenként 62 centnél.

Az egyszeri tételek nélküli részvényarányos nyereség 50 cent volt, elmaradt a szakértői várakozások átlagában szerepelt 54 centtől.

A Tesla negyedéves bevétele 12 százalékkal rekordszintre, 28,1 milliárd dollárra nőtt, felülmúlta az elemzők által becsült 26,37 milliárd dollárt.

A vállalat bevétele az autóipari szegmensben 6 százalékkal, 21,21 milliárd dollárra, az áramtermelési és -tárolási ágazatban pedig 44 százalékkal, 3,42 milliárd dollárra nőtt.

Az elektromos járművek kiszállításai a harmadik negyedévben 7 százalékkal, rekordot jelentő 497 ezer 100-ra emelkedett éves szinten, míg a Tesla járműtermelése 5 százalékkal, 447 ezer 450-re csökkent.