Megsemmisült az oroszok egyik vadonatúj "szeme" – videó

Ukrajna Hírszerző Főigazgatóságának (HUR) különleges erői dróncsapásokkal megsemmisítették Oroszország egyik Valdaj radarrendszerét a Krím-félszigeten – írja a Portfolio.

Az X-en megosztott hőkamerás felvételeken jól látható, hogy egy repülő eszköz épületek között haladva megtalálja a célpontot, majd becsapódik. A HUR tájékoztatása szerint a dróntámadás a jankoyi repülőtéren történt.

Bár a felvételek alapján nem lehet százszázalékos pontossággal beazonosítani, hogy egy radarrendszer semmisült meg, az ukránok erről számoltak be, és szerintük az oroszok megpróbálták álcázni azt.

Sajtóhírek szerint ez a rendszer az orosz hadiipari komplexum legújabb fejlesztése, és kategóriájában az első modell, amelyet az orosz hadsereg élesben alkalmaz. Elsődleges feladata, hogy a dróntámadások ellen védjen, illetve figyelemmel kövesse az ellenséges eszközöket.

