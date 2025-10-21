ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.07
usd:
334.21
bux:
103789.82
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mentők dolgoznak a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija a portugál főváros, Lisszabon belvárosában 2025. szeptember 3-án. Három ember életét vesztette, legalább huszan megsérültek.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes

Hanyagság okozhatta a lisszaboni tragédiát

Infostart / MTI

Nem felelt meg a szabványoknak a kabinokat összekötő kábel, amelynek szakadása előidézte a 16 halálos áldozatot követelő lisszaboni siklóvasút-balesetet - közölte a vizsgálatot végző hatóság.

Azt javasolta a hatóság, hogy továbbra is maradjanak üzemen kívül a portugál fővárosban közlekedő siklóvasutak. A közlemény szerint biztosítani kell, hogy ezek megfelelő kötélrögzítő és fékrendszerekkel rendelkeznek, "amelyek a kabinokat kábelszakadás esetén megállíthatják".

A Gloria nevű siklóvasút egyik kabinjának szeptember 3-án történt kisiklása miatt 16-an meghaltak és 23-án megsebesültek, jelentős részben külföldiek. Az első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel szakadása okozta.

A jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát és nekicsapódott egy épület falának,

majd egy lámpaoszlopnak és a siklóvasúthoz tartozó elektromos hálózat tartószerkezetének; mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a fából készült kocsiban, amely végül egy másik épület sarkánál állt meg.

Kezdőlap    Külföld    Hanyagság okozhatta a lisszaboni tragédiát

katasztrófa

lisszabon

siklóvasút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb
Vasárnap reggel, amikor a turisták a Napkirály termében sétáltak, négy férfi flexszel a kezében hét perc alatt kiemelte a francia történelem egy darabját a Louvre falai közül. Az eltűnt ékszerek nem csupán anyagi veszteséget jelentenek, velük együtt tűnt el valami a kollektív biztonságérzetből is. Mégis, a közgazdaság furcsa módon azt üzeni, ami eltűnik, az néha felértékelődik. A hiány új történetet szül, és a történeteknek ára van.
Nem világos, hogy honnan hová megyünk – Csizmazia Gábor szerint nyomás alatt van Donald Trump

Nem világos, hogy honnan hová megyünk – Csizmazia Gábor szerint nyomás alatt van Donald Trump

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő elképzelhetőnek tartja, hogy az amerikai elnök úgy akarja hátrahagyni az ukrajnai konfliktust, hogy kívülről támogatja tovább Ukrajnát, de csak annyira, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. Közben Amerikában kormányzati leállás van, és az elnök tárgyalási módszereivel egyre többen nem értenek egyet, mivel nem lehet rajta kiigazodni.
 

Bulgária engedélyezné, hogy az orosz elnök átrepüljön a légterén

Felizzott a forródrót Moszkva és Washington között

Bejelentést tett Zelenszkij,Ukrajna elképesztően megerősíti a légvédelmét

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki

Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki

Százhalombattán, az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem - közölte a Katasztrófavédelem hétfő késő este. Később a Mol is megerősítette, hogy az olajfinomítójáról van szó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek

Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek

Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Amazon services 'recovering' as Snapchat and banks among sites hit by outage

Amazon services 'recovering' as Snapchat and banks among sites hit by outage

Platform outage checker Downdetector said the issues have impacted more than 1,000 different businesses.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 21:43
Orbán Viktornál járt a szerb elnök
2025. október 20. 21:17
Irán újabb fenyegető lépést tett
×
×
×
×