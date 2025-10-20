ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 20. hétfő
A brit Királyi Légierő (RAF) Eurofighter EF-2000 Typhoon F2 harcigépe. Forrás:Wikipédia
Nyitókép: Forrás:Wikipédia

Bevásárol Németország: húsz Eurofighter érkezik, de az utódja még sehol

Infostart

A legkorszerűbb, negyedik generációs vadászbombázó repülőgépekkel erősíti védelmi célokat szolgáló légiflottáját a Bundeswehr. Ezt célozza a világ legnagyobb repülőgépgyártójának, az Airbusnak továbbított megrendelés, amely a toulouse-i székhelyű cégnek is kapóra jött.

A német megrendelés húsz Eurofighter Typhoon vadászbombázóra szól. Az Airbus a szállítást 2031 és 2034 között tervezi. A végső összeszerelésre a bajorországi Manchingban kerül sor. A cég a megrendelés nyomán bővíteni kívánja a vadászgépek gyártását.

„A múltban azért küzdöttünk, hogy fenntartsuk évi tíz gépre vonatkozó gyártási vállalást. Mostantól az a célunk, hogy megduplázzuk a korábbi vállalást abban a reményben, hogy további megrendeléseket kapunk” – nyilatkozott a Airbus divízióvezetője, Michael Schöllhorn a Handelsblattnak. Mindez ugyanakkor azt is megköveteli, hogy az Eurofighter-konzorciumban részt vevő cégek fokozzák a bombázókhoz szükséges alkatrészek gyártását. Ezt támasztja alá, hogy más országok is érdeklődnek az Eurofighterek legkorszerűbb változata iránt, például Szaúd-Arábia is. A konzorciumban az Airbus csoport mellett a nagy-britanniai BAE Systems és az olasz Leonardo is részt vesz.

A 3,75 milliárd euró értékű megrendelés már a mostanit megelőző törvényhozási időszakban is napirenden volt, amit az akkori kancellár, Olaf Scholz hivatalosan be is jelentett, végül azonban a szerződés nem jött létre, mert az aláírás előtt a műszaki követelményeket a három másik, az Airbust létrehozó állammal (Nagy-Britannia, Spanyolország és Olaszország) együttműködve kellett volna tető alá hozni. Időközben az akkori kormánykoalíció is összeomlott, ebből fakadóan a költségvetési előirányzat szentesítése is váratott magára. A mostani döntéshez már az új törvényhozás költségvetési bizottságának jóváhagyása kellett, ami a napokban meg is történt.

A tervek szerint az Eurofighter gépekkel erősítik a német légierőt addig, amíg a tervezett új, immár hatodik generációs európai légi harci rendszer, a FCAS fejlesztése be nem fejeződik, illetve nem lesz bevetésre kész. A Németország, Franciaország és Spanyolország által fejlesztett hatodik generációs harcirepülő-rendszer célja az lenne, hogy az elavuló Eurofighter és Rafale gépeket 2040-re egy új, modern modell váltsa. Ugyanakkor vita van a részt vevő vállalatok, a Dassault ipari konszern, az Airbus fegyvergyártási részlege és a spanyol Indra vállalat között.

A Dassault igazgatója, Ertic Trappler vezető szerepet követel a konszernnek a fő komponensek előállításában, és azzal fenyegetőzött, hogy Franciaország egyedül is kész a gyártásra. A tudósítás szerint az érintett cégek egymással is versenyeznek, különös tekintettel arra, hogy a Dassault vadászgépeket is gyárt.

Boris Pistorius német védelmi miniszter ennek kapcsán október elején még azt is kilátásba helyezte, hogy megtorpedózza a 100 milliárd eurós projektet. A Handelsblattnak nyilatkozva azt hangsúlyozta, hogy az év végéig döntést el hozni. „Ellenkező esetben a többi FCAS-partnerrel együtt lemondunk a projektről” – tette hozzá.

Elemzők szerint ez az oka annak, hogy az Eurofighter hosszabb ideig fontos lehet, A Bundeswehr szerint a vadászbombázókhoz a legmodernebb önvédelmi rendszert tervezik, amely mesterséges intelligenciával képes reagálni a fenyegetésekre. A német modellekbe AARGM légi indítású közepes hatótávolságú harcászati rakéták és nagy hatótávolságú Taurus robotrepülőgépek is integrálhatók.

Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

A nemzetközi figyelem középpontjába került Budapest, miután bejelentették, hogy a magyar főváros lesz a helyszíne az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának. A külföldi reakciókról az InfoRádió Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét kérdezte.
 

Donald Trump azzal, hogy nyíltan nyomást gyakorol a Federal Reserve-re a kamatcsökkentés érdekében, olyan pénzügyi hibát követhet el, amelynek következményeit a történelem már többször megmutatta – írja a Handelsblatt. A német gazdasági lap arra figyelmeztetett, hogy a jegybank függetlenségének gyengítése alááshatja a befektetői bizalmat, és hosszú távon inflációs spirálhoz vezethet, miközben Európában ma már senki sem kérdőjelezi meg a központi bankok autonómiáját. Az elemzés szerint Trumpnak is érdemes lenne követni ezt a példát, mert ha a Fed elveszíti az infláció feletti kontrollt, annak politikai következményeit végül saját kormánya viseli majd.

Amazon services showing 'signs of recovery' after Snapchat and banks among sites hit by major outage

Hundreds of sites including Zoom, Duolingo and Lloyds bank are affected - Amazon Web Services says it's fixed the underlying issue but a full recovery will take longer.

