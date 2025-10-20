Bevásárol Németország: húsz Eurofighter érkezik, de az utódja még sehol

A német megrendelés húsz Eurofighter Typhoon vadászbombázóra szól. Az Airbus a szállítást 2031 és 2034 között tervezi. A végső összeszerelésre a bajorországi Manchingban kerül sor. A cég a megrendelés nyomán bővíteni kívánja a vadászgépek gyártását.

„A múltban azért küzdöttünk, hogy fenntartsuk évi tíz gépre vonatkozó gyártási vállalást. Mostantól az a célunk, hogy megduplázzuk a korábbi vállalást abban a reményben, hogy további megrendeléseket kapunk” – nyilatkozott a Airbus divízióvezetője, Michael Schöllhorn a Handelsblattnak. Mindez ugyanakkor azt is megköveteli, hogy az Eurofighter-konzorciumban részt vevő cégek fokozzák a bombázókhoz szükséges alkatrészek gyártását. Ezt támasztja alá, hogy más országok is érdeklődnek az Eurofighterek legkorszerűbb változata iránt, például Szaúd-Arábia is. A konzorciumban az Airbus csoport mellett a nagy-britanniai BAE Systems és az olasz Leonardo is részt vesz.

A 3,75 milliárd euró értékű megrendelés már a mostanit megelőző törvényhozási időszakban is napirenden volt, amit az akkori kancellár, Olaf Scholz hivatalosan be is jelentett, végül azonban a szerződés nem jött létre, mert az aláírás előtt a műszaki követelményeket a három másik, az Airbust létrehozó állammal (Nagy-Britannia, Spanyolország és Olaszország) együttműködve kellett volna tető alá hozni. Időközben az akkori kormánykoalíció is összeomlott, ebből fakadóan a költségvetési előirányzat szentesítése is váratott magára. A mostani döntéshez már az új törvényhozás költségvetési bizottságának jóváhagyása kellett, ami a napokban meg is történt.

A tervek szerint az Eurofighter gépekkel erősítik a német légierőt addig, amíg a tervezett új, immár hatodik generációs európai légi harci rendszer, a FCAS fejlesztése be nem fejeződik, illetve nem lesz bevetésre kész. A Németország, Franciaország és Spanyolország által fejlesztett hatodik generációs harcirepülő-rendszer célja az lenne, hogy az elavuló Eurofighter és Rafale gépeket 2040-re egy új, modern modell váltsa. Ugyanakkor vita van a részt vevő vállalatok, a Dassault ipari konszern, az Airbus fegyvergyártási részlege és a spanyol Indra vállalat között.

A Dassault igazgatója, Ertic Trappler vezető szerepet követel a konszernnek a fő komponensek előállításában, és azzal fenyegetőzött, hogy Franciaország egyedül is kész a gyártásra. A tudósítás szerint az érintett cégek egymással is versenyeznek, különös tekintettel arra, hogy a Dassault vadászgépeket is gyárt.

Boris Pistorius német védelmi miniszter ennek kapcsán október elején még azt is kilátásba helyezte, hogy megtorpedózza a 100 milliárd eurós projektet. A Handelsblattnak nyilatkozva azt hangsúlyozta, hogy az év végéig döntést el hozni. „Ellenkező esetben a többi FCAS-partnerrel együtt lemondunk a projektről” – tette hozzá.

Elemzők szerint ez az oka annak, hogy az Eurofighter hosszabb ideig fontos lehet, A Bundeswehr szerint a vadászbombázókhoz a legmodernebb önvédelmi rendszert tervezik, amely mesterséges intelligenciával képes reagálni a fenyegetésekre. A német modellekbe AARGM légi indítású közepes hatótávolságú harcászati rakéták és nagy hatótávolságú Taurus robotrepülőgépek is integrálhatók.