2025. október 20. hétfő Vendel
Nyitókép: Pixabay

Bejelentést tett Zelenszkij,Ukrajna elképesztően megerősíti a légvédelmét

Infostart / MTI

Kijev 25 Patriot légvédelmi rendszer megvásárlásáról készül szerződést kötni – jelentette be az urán elnök.

Volodimir Zelenszkij elnök vasárnap újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a rendszereket több éven át, évente szállítják majd. Mint mondta arra fog törekedni, hogy néhány európai ország Kijevnek elsőbbséget biztosítson a rendszerek beszerzésében. Az ukrán hadsereg ugyanis a Patriot rendszereket tartja a leghatékonyabbnak az orosz ballisztikus rakéták megállítására, amelyek többszörös hangsebességgel repülnek.

"Minden kulcsfontosságú NATO-tag európai országnak megvannak a saját Patriot rendszerei, és vannak olyanok is, amelyek az Egyesült Államok tulajdonában vannak. Ez azt mutatja: ha mindenki együttműködik és megvan a jó szándék, akkor éppen ezekkel az amerikai rendszerekkel, amelyek ezekben az európai országokban találhatók, a Fehér Ház segíthetne nekünk, hogy mi kaphassuk meg őket" - fejtette ki. Rámutatott ugyanakkor, hogy ezekhez a légvédelmi rendszerekhez megfelelő pénzügyi forrásokra is szükség van. Az elnök elsődleges finanszírozási forrásként a befagyasztott orosz vagyon felhasználását nevezte meg, de hangsúlyozta, hogy más pénzügyi lehetőségeken is dolgozni kell.

Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna a szövetségeseivel együtt közelebb került az Oroszországgal folytatott háború lehetséges befejezéséhez, elsősorban Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően.

"Nem akarom lekicsinyelni vagy eltúlozni egyik vagy másik ország helyzetét sem, de nem lehet összehasonlítani azt, ami a Közel-Keleten van, azzal, ami itt történik. Ez teljesen más léptékű háború" - hangsúlyozta. Rámutatott, hogy az ukrajnai háború különbözik az alkalmazott haditechnikai eszközökben és a hadműveletek méretében.

Emlékeztetett arra, hogy az ukrán hadsereg már több mint három éve harcol egy sokkal erősebb ellenséggel. Ugyanakkor szerinte az utóbbi időben elkezdtek megteremtődni a feltételei a valódi előrelépésnek a béke felé. Mint mondta, most világszerte a háború mielőbbi lezárását sürgetik. "Ebben a szellemben tesszük meg lépéseinket. A Tomahawkok és más új eszközök is ezek közé tartoznak, amelyek valóban rászoríthatják Oroszországot a háború befejezésére" - tette hozzá az államfő.

Zelenszkij leszögezte, hogy az ukrán csapatokat nem vonják ki a Donyec-medencéből. Rámutatott, hogy Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonuljon ki Donyeck és Luhanszk megyékből, de ez a követelés Kijev számára elfogadhatatlan. Az elnök elutasította azt az érvet, miszerint az orosz alkotmányába már beírták a Donyec-medence Oroszországhoz tartozását. "Ha holnap (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) még valamit beleír az alkotmányukba, akkor nekünk megint ki kellene vonulnunk valahonnan? És ha én beleírnék például két oroszországi megyét Ukrajna alkotmányába, akkor ők onnan kivonulnának? Ez egy működésképtelen modell" - érvelt az elnök. Hozzátette, hogy a területek kérdése - különösen a Donyec-medence, Zaporizzsja és Herszon megyéké - továbbra is bizonytalan. "Ha viszont Ukrajna elfogad egy rossz területi megoldást, akkor minden másról már nélkü­lünk fognak dönteni" - vélekedett. Azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem fogja megszegni a megállapodásokat, ha valódi biztonsági garanciákat kap, és ténylegesen tűzszünet lesz.

Az elnök kitért arra, hogy nehéz helyzet esetén Ukrajnának készen kell állnia arra, hogy 2 milliárd dollár értékben szerezzen be gázt. "A szükséges összegek egy részét már megtaláltuk. Norvégia 100 millió dolláros támogatást nyújtott, és januárban újabb részletet fog folyósítani. Néhány más ország is biztosít megfelelő támogatásokat. Megállapodásunk van a hazai bankjainkkal is. Vagyis megvan az elképzelésünk arról, honnan szerezzük meg a pénzt, és az is világos, honnan tudunk gázt beszerezni" - mondta. Szavai szerint Julija Szviridenko miniszterelnök kedvező megállapodásokat kötött Szlovákiával, míg Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter az Egyesült Államok energetikai vállalataival egyeztetett.

ukrajna

volodimir zelenszkij

patriot rakéták

