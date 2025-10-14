ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.65
usd:
339.7
bux:
102722.91
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Esőzések miatt omlott be a bánya, halálos áldozatok is vannak

Infostart / MTI

Sokan életüket vesztették, mert a térségben zajló heves esőzések miatt beomlott egy aranybánya Venezuela déli részén, El Callao településen - jelentették hétfőn a helyi katasztrófaelhárítás illetékesei.

Az Országos Kockázatvédelmi Hálózat helyszínen dolgozó csapatainak közlése szerint legkevesebb 14 halálos áldozata volt a bányaomlásnak. A holttesteket a bánya három különböző aknájában találták meg, a mentési munkálatok folytatódnak - fűzték hozzá.

"A munkálatok első lépése, hogy az összes aknából kiszivattyúzzuk a vizet, hogy csökkentsük a vízszintet, aztán eldöntjük a mentés további menetét" - írták a mentés irányítói a közösségi médiában.

A Caracastól több mint 800 kilométerre délkeletre fekvő El Callao az Orinoco-medence aranyban, gyémántban és koltánban gazdag bányavidékén található, ahol bányászok ezrei dolgoznak megfelelő biztonsági körülmények és érdemi állami felügyelet nélkül.

A mintegy 30 ezer lakosú El Callao megélhetését főként az aranybányászat nyújtja.

Kezdőlap    Külföld    Esőzések miatt omlott be a bánya, halálos áldozatok is vannak

halálos áldozat

venezuela

bányaomlás

aranybánya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Donald Trump 20 pontos béketervének még csak az első pontja valósult meg, és a folytatásról mind Izrael, mind a palesztinok szkeptikusok, újabb nehéz fázis következik – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.
 

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Akár pár hónapon belül mozdulhatnak a kamatok Európa egyik vezető gazdaságában

Akár pár hónapon belül mozdulhatnak a kamatok Európa egyik vezető gazdaságában

Augusztusban váratlanul emelkedett a munkanélküliségi ráta az Egyesült Királyságban júliushoz képest, miközben a bérnövekedés a vártnál nagyobb mértékben lassult - jelentette a Bloomberg. A munkaerőpiac hűlését jelző adatok erősítik a kamatcsökkentési várakozásokat, a szakértők szerint pedig a következő lazítás az idei év végén, vagy a jövő év elején következhet be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új korszak köszönt be az angol kluboknak: nem lesz kibúvó, több mint százat érint az új szabály

Új korszak köszönt be az angol kluboknak: nem lesz kibúvó, több mint százat érint az új szabály

Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Uncertainty over Gaza next steps as Israeli families angry at wait for return of deceased hostages

Uncertainty over Gaza next steps as Israeli families angry at wait for return of deceased hostages

Bereaved Israeli families express anger that the remains of only four out of 28 deceased hostages were handed over during Monday's exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 11:02
Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr
2025. október 14. 10:24
Fontos döntés született a Kremlben, ami hatással lehet az egész orosz haderőre
×
×
×
×