Csalás, mérgezés? 25 év helyett máris szabadulhatott a volt bankvezető

Tízrendbeli folytatólagosan elkövetett csalás, és ötrendbeli testi sértés vétsége miatt a Legfelsőbb Bíróság kedden (október 14.) két év hat hónap börtönbüntetésre ítélte az egykori ipolysági bankfiók-igazgatót, Gyönyör Terézt. A 73 éves nő legalább 148 ezer eurót csalt ki összesen tíz személytől, akik közül három károsultat 2015-ben legalább öt alkalommal meg is mérgezett – írta a szlovákiai Paraméter.

A nőt 2022 novemberében az említett csalásokon kívül eredetileg szándékos emberölési kísérletek miatt ítélték 25 év fegyházbüntetésre, de a szlovákiai Legfelsőbb Bíróság rendkívüli jogorvoslati szenátusa 2025. január 29-én eljárási hibák miatt megszüntette az ítéletet, és a nő szabadlábra került. Az akkori döntés értelmében a hatóságok a rendőrségi vizsgálat során helyrehozhatatlan jogi hibát vétettek, így a korábban gyilkossági kísérletként minősített mérgezéseket az új ítélet csupán testi sértésként kezelhette.

Mivel az elítélt már több mint két évet letöltött a börtönben, mindössze három hónap és kilenc nap hátralévő büntetése maradt. A Legfelsőbb Bíróság szenátusának elnöke, Peter Paluda a keddi nyilvános ítélethirdetésen közölte, hogy nem ad ki parancsot Gyönyör Teréz börtönbe szállításáról, mert az elítélt teljesíti a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit.