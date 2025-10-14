ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.61
usd:
337.46
bux:
102389.83
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Csalás, mérgezés? 25 év helyett máris szabadulhatott a volt bankvezető

Infostart

Az ügy meglehetősen kacifántos, az első, súlyos ítéletet megsemmisítette a bíróság.

Tízrendbeli folytatólagosan elkövetett csalás, és ötrendbeli testi sértés vétsége miatt a Legfelsőbb Bíróság kedden (október 14.) két év hat hónap börtönbüntetésre ítélte az egykori ipolysági bankfiók-igazgatót, Gyönyör Terézt. A 73 éves nő legalább 148 ezer eurót csalt ki összesen tíz személytől, akik közül három károsultat 2015-ben legalább öt alkalommal meg is mérgezett – írta a szlovákiai Paraméter.

A nőt 2022 novemberében az említett csalásokon kívül eredetileg szándékos emberölési kísérletek miatt ítélték 25 év fegyházbüntetésre, de a szlovákiai Legfelsőbb Bíróság rendkívüli jogorvoslati szenátusa 2025. január 29-én eljárási hibák miatt megszüntette az ítéletet, és a nő szabadlábra került. Az akkori döntés értelmében a hatóságok a rendőrségi vizsgálat során helyrehozhatatlan jogi hibát vétettek, így a korábban gyilkossági kísérletként minősített mérgezéseket az új ítélet csupán testi sértésként kezelhette.

Mivel az elítélt már több mint két évet letöltött a börtönben, mindössze három hónap és kilenc nap hátralévő büntetése maradt. A Legfelsőbb Bíróság szenátusának elnöke, Peter Paluda a keddi nyilvános ítélethirdetésen közölte, hogy nem ad ki parancsot Gyönyör Teréz börtönbe szállításáról, mert az elítélt teljesíti a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit.

Kezdőlap    Külföld    Csalás, mérgezés? 25 év helyett máris szabadulhatott a volt bankvezető

bíróság

szlovákia

bűnügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gerendai Károly: október végéig meg kell állapodni, onnantól az én felelősségem, hogy megmentsük a Szigetet

Gerendai Károly: október végéig meg kell állapodni, onnantól az én felelősségem, hogy megmentsük a Szigetet

Október végéig meg kell állapodni a jelenlegi tulajdonossal a Sziget fesztivál megmentéséről, továbbá meg kell teremteni azt a befektetői hátteret, amely a következő néhány évben biztosítani tudja a rendezvény működését – mondta az InfoRádióban Gerendai Károly. A fesztivál alapítója szerint az igazi kihívás megtalálni azt az utat, amelyen ismét üzletileg is sikeres lehet a Sziget.

Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

 

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump Kínának: Velünk ezt nem tehetik meg

Trump Kínának: Velünk ezt nem tehetik meg

Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak óvatosnak kell lennie Kínával, bár a két ország kapcsolata jelenleg kiegyensúlyozott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt

Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt

Már nyilvános a nyertes pályázók, az 5 ezer fő alatti népességű települések kisboltjai, hentesüzletei listája, amelyek támogatás kapnak a Magyar Falu Program keretében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military says Red Cross heading to Gaza to collect bodies of more deceased hostages

Israeli military says Red Cross heading to Gaza to collect bodies of more deceased hostages

It comes as Israel reportedly says the Rafah border crossing will stay closed over Hamas's delay in handing over hostages' remains.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 21:16
Aki nem tud jól angolul, ne is próbálkozzon bevándorolni Nagy-Britanniába
2025. október 14. 19:54
„Ejtőernyős” miniszterelnöke lesz Moldovának
×
×
×
×