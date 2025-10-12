ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap Miksa
Children fleeing the war background
Nyitókép: Getty Images / Animaflora

Újabb ukrán gyerekek térhettek haza az oroszok fogságából

Infostart

23 ukrán gyermekből és tinédzserből álló csoportot sikerült kimenekíteni az oroszok által elfoglalt területekről - közölte a kijevi elnöki hivatal vezetője.

Andrij Jermak arról is beszámolt: a most hazatért gyerekek között van olyan testvérpár, akiket azzal fenyegettek a megszállók, hogy elszakítják őket az édesanyjuktól, ha em hajlandók orosz iskolába járni.

„Ma minden megmentett gyermek biztonságban van. Orvosi, illetve pszichológiai segítséget kapnak és fokozatosan visszatérnek a békés élethez” – tette hozzá.

A hónap elején a Kyiv Post számolt be arról, hogy a megszállt Donyecki régióban 161 ukrán gyerek ellen emeltek vádat, közülük 48-at kényszer-pszichiátriai kezelésre küldtek. Másokat különféle büntetésekkel, többek között pénzbírsággal sújtottak.

Az elmegyógyintézeti kezelést az oroszok még ma is széles körben alkalmazzák büntetésként, vagy arra, hogy vallomást csikarjanak ki valakiből. Az angol nyelvű ukrán portál emlékeztet rá, hogy a módszert a volt Szovjetunióban a kommunista rendszer bírálóinak elnyomására használták. Az ellenzékieket elmebetegnek nyilvánították és pszichiátriai intézetekbe zárták, ahol kényszer gyógykezelésnek vetették őket alá.

Kijevi becslés szerint a háború kezdete óta az oroszok 20 000 ukrán gyereket raboltak el és szállítottak át az általuk ellenőrzött területekre. Itt aztán arra kényszerítették őket, hogy mondjanak le az ukrán állampolgárságról és helyette folyamodjanak orosz útlevélért. Ugyanakkor legalább 657 ukrán gyerek halt meg az orosz invázió következtében.

