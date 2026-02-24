A kanadai hatóságok szerint az iskolai lövöldözést az OpenAI megakadályozhatta volna

Evan Solomon, Kanada mesterséges intelligenciáért és digitális innovációért felelős minisztere kedden tanácskozik az OpenAI illetékes vezetőivel Ottawában.

David Eby, Brit Columbia miniszterelnöke azt mondta, "nagyon úgy fest, hogy az OpenAI-nak lehetősége lett volna elejét venni ennek a tragédiának", és gyerekek halálát akadályozhatta volna meg.

A 18 éves, Jesse Van Rootselaar néven azonosított elkövető február 10-én Tumbler Ridge településen ölt meg nyolc embert, majd saját magával is végzett. Először saját anyjával, majd 11 éves mostohatestvérével végzett a családi házukban. Ezután a közeli iskolába ment, ahol lelőtt egy tanárnőt, három 12 éves diáklányt, valamint egy 12 és egy 13 éves fiú diákot. A gyilkos indítéka egyelőre ismeretlen. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető férfiként született, és hat éve kezdte el magát nőként azonosítani. A hatóságok előtt ismert volt, hogy mentális problémákkal küzdött.

Az OpenAI biztonsági szűrőjén tavaly júniusban akadt fenn Jesse Van Rootselaar felhasználói fiókja, miután a ChatGPT-vel folytatott interakciója során "erőszakos tevékenységek propagálását" azonosították. A San Franciscó-i székhelyű cég akkor fontolóra vette, hogy értesíti a kanadai rendőrséget, de végül úgy ítélte meg, hogy az eset nem ütötte meg azt a szintet, amikor a vállalat protokollja szerint szükség lenne a hatóságok bevonására, mert nem állt fenn annak küszöbön álló és valós kockázata, hogy valakinek súlyos bántódása eshet. A cég csak törölte a szóban forgó ChatGPT-fiókot a felhasználói feltételek megsértése miatt.

A The Wall Street Journal című amerikai lap írta meg múlt héten, hogy a vállalaton belül vita folyt arról, mi a teendő. Az OpenAI közlése szerint a cég alkalmazottai a Tumbler Ridge-i vérengzésről értesülve fordultak a kanadai rendőrséghez azzal, hogy információjuk van arról, hogy hogyan használta az elkövető a ChatGPT-t.