2026. február 24. kedd
Rendõrök a kanadai Brit Columbia tartományban fekvõ Tumbler Ridge városának középiskolájában elõzõ nap elkövetett lövöldözés helyszínén 2026. február 11-én. A legfrissebb rendõrségi beszámolók szerint nyolcan életüket vesztették és 25-en megsebesültek. Az elkövetõ az ámokfutás végén valószínûleg önmagával is végzett.
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Jesse Boily

A kanadai hatóságok szerint az iskolai lövöldözést az OpenAI megakadályozhatta volna

Infostart / MTI

A kanadai hatóságok szerint az OpenAI mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalatnak módjában állt volna megakadályozni a közelmúltban Brit Columbia tartományban történt, nyolc ember életét kioltó lövöldözést, ezért azt kérik a cég biztonsági vezetőitől, adjanak számot arról, milyen protokollokat alkalmaznak arra vonatkozóan, hogy felhasználóikkal kapcsolatban mely esetekben fordulnak a rendőrséghez.

Evan Solomon, Kanada mesterséges intelligenciáért és digitális innovációért felelős minisztere kedden tanácskozik az OpenAI illetékes vezetőivel Ottawában.

David Eby, Brit Columbia miniszterelnöke azt mondta, "nagyon úgy fest, hogy az OpenAI-nak lehetősége lett volna elejét venni ennek a tragédiának", és gyerekek halálát akadályozhatta volna meg.

A 18 éves, Jesse Van Rootselaar néven azonosított elkövető február 10-én Tumbler Ridge településen ölt meg nyolc embert, majd saját magával is végzett. Először saját anyjával, majd 11 éves mostohatestvérével végzett a családi házukban. Ezután a közeli iskolába ment, ahol lelőtt egy tanárnőt, három 12 éves diáklányt, valamint egy 12 és egy 13 éves fiú diákot. A gyilkos indítéka egyelőre ismeretlen. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető férfiként született, és hat éve kezdte el magát nőként azonosítani. A hatóságok előtt ismert volt, hogy mentális problémákkal küzdött.

Az OpenAI biztonsági szűrőjén tavaly júniusban akadt fenn Jesse Van Rootselaar felhasználói fiókja, miután a ChatGPT-vel folytatott interakciója során "erőszakos tevékenységek propagálását" azonosították. A San Franciscó-i székhelyű cég akkor fontolóra vette, hogy értesíti a kanadai rendőrséget, de végül úgy ítélte meg, hogy az eset nem ütötte meg azt a szintet, amikor a vállalat protokollja szerint szükség lenne a hatóságok bevonására, mert nem állt fenn annak küszöbön álló és valós kockázata, hogy valakinek súlyos bántódása eshet. A cég csak törölte a szóban forgó ChatGPT-fiókot a felhasználói feltételek megsértése miatt.

A The Wall Street Journal című amerikai lap írta meg múlt héten, hogy a vállalaton belül vita folyt arról, mi a teendő. Az OpenAI közlése szerint a cég alkalmazottai a Tumbler Ridge-i vérengzésről értesülve fordultak a kanadai rendőrséghez azzal, hogy információjuk van arról, hogy hogyan használta az elkövető a ChatGPT-t.

