Orosz támadás miatt riasztották a lengyel légierő vadászgépeit

Lengyelország közleménye szerint lengyel és szövetséges repülőgépek járőröznek a légtérben, miközben a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték – írja a Reuters nyomán a Portfolio.

A kelet-európai NATO-tagállamok fokozott készültségben vannak, miután Lengyelország szeptemberben lelőtt feltételezett orosz drónokat a légterében. Az európai légi közlekedésben zavart okoztak a különböző drónészlelések és légtérsértések, amelyeket többek között Koppenhágában és Münchenben is jelentettek.

A litvániai Vilnius repülőterét több órára lezárták szombat éjszaka, miután jelentések érkeztek a repülőtér felé tartó légi objektumokról. A Flightradar24 repüléskövetési szolgálat szerint vasárnap hajnalban a kereskedelmi járatok olyan útvonalakat használtak, amelyeket tipikusan akkor alkalmaznak, amikor a lengyel-ukrán határ közelében lévő lublini és rzeszówi repülőterek zárva vannak.

Eközben egész Ukrajna légiriadó alatt állt több órán keresztül.

Lviv polgármestere, Andrij Szadovij közölte, hogy a város légvédelmi rendszerei intenzíven dolgoztak először egy drón-, majd egy orosz rakétatámadás elhárításán. Reggel 7:30-ra a város egyes részei áram nélkül maradtak, és a tömegközlekedés sem indult el.

A zaporizzsjai várost ért szombat éjszakai támadásban egy ember meghalt és kilencen megsérültek. Ivan Fedorov, a régió kormányzója szerint lakóépületek és magánházak rongálódtak meg, autók gyulladtak ki, és ablakok törtek be. A délkeleti régióban több mint 73 000 fogyasztó maradt áram nélkül.

A zaporizzsjai atomerőmű, amelyet az orosz erők a háború korai szakaszában foglaltak el, szeptember 23. óta külső áramellátás nélkül van. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője pénteken felszólította Ukrajnát és Oroszországot, hogy mutassanak „politikai akaratot” Európa legnagyobb atomerőműve környékének biztonságban tartására.