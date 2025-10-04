ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 4. szombat Ferenc
ASHDOD, ISRAEL - JUNE 09: A general view of the Ashdod Port after Madleen, a sailboat belonging to the Freedom Flotilla Coalition (FFC), departed from southern Italy with the goal of delivering humanitarian aid to Palestinians fighting against hunger under Israeli attacks amid Israeli attacks, detained approximately 185 kilometers away from the Gaza Strip by Israeli forces, prior to the ship will be expected to be taken to Ashdod Port after it was seized in Ashdod, Israel on June 09, 2025. The Madleen was raided by Israeli naval commandos in the Mediterranean waters and it would be taken to Israel, and the activists would be sent back to their countries. (Photo by Tsafrir Abayov/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Photo by Tsafrir Abayov/Anadolu via Getty Images

Törökország felé "zavarta el" Greta Thunbergék békeflottáját Izrael

Infostart / MTI

Törökországba toloncoltak ki az izraeli hatóságok több külföldi aktivistát, akiket a Gázai övezet tengeri blokádjának áttörése céljából indított nemzetközi flottilla hajóinak fedélzetén vettek őrizetbe a héten - jelentette be szombaton az X-en az izraeli külügyminisztérium.

"A Hamász-Sumud flottilla újabb 137 provokátorát toloncoltuk ki Törökországba. Ezek a humanitárius segélyezés álcája alatt érkező személyek egyértelművé tették, hogy valódi céljuk a Hamász javára végzett provokálás volt" - közölte a tárca, amely ezt azzal magyarázta, hogy a hajókon valójában csak igen csekély mennyiségű segélyt szállítottak, és az aktivisták elutasítottak minden - Izrael, Olaszország és Görögország által kezdeményezett - javaslatot a békés átadásukra.

Az izraeli külügyminisztérium azt is jelezte, hogy "fel akarják gyorsítani az összes provokátor kitoloncolását", akik közül "egyesek szándékosan akadályozzák a deportálás jogi folyamatát, és inkább Izraelben próbálnak maradni". A tárca szerint több ország kormánya vonakodik attól, hogy fogadja a kitoloncolt aktivistákat szállító repülőjáratokat, de "ettől függetlenül a lehető leghamarabb deportálni fogják ennek a médiaszenzációnak az összes résztvevőjét".

A kitoloncoltak között vannak amerikai, olasz, brit, jordániai, kuvaiti, líbiai, algériai, mauritániai, malajziai, bahreini, marokkói, svájci, tunéziai és török állampolgárok.

Az izraeli haditengerészet péntek reggel tartóztatta fel a Gázai övezetbe tartó Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla utolsó hajóját, és a többi lefoglalt vízi járműhöz hasonlóan az asdódi kikötőbe irányították. A flottilla másik negyven tagját a haditengerészet már szerda estétől kezdődően feltartóztatta és lefoglalta. Izrael szerint az akció mögött a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet állt.

A Global Sumud hajóin politikusok és aktivisták, köztük a svéd Greta Thunberg klímaaktivista is utazott. Szeptemberben indultak Spanyolországból. Akciójukat "béketudatos, erőszakmentes humanitárius missziónak" nevezték, amellyel a céljuk "a blokád megtörése" volt, "humanitárius segítségnyújtás az ostrom alatt álló, éhínséggel és népirtással sújtott gázai övezeti lakosságnak". Több ország - köztük Törökország, Spanyolország, Olaszország - hatóságai hajókat vezényeltek a flottilla kíséretére állampolgáraik védelmére, miközben Izrael többször is figyelmeztette a résztvevőket, hogy forduljanak vissza.

