Greta Thunbergék azt állítják, drónnal támadták meg Gázába tartó segélyhajójukat

A szervezők állítása szerint Tunézia partjainál dróntámadás érte azt a hajót, amely segélyeket szállított a Gázai övezetbe, és amelynek fedélzetén több más palesztinpárti aktivista mellett Greta Thunberg is tartózkodott – írja a BBC beszámolója alapján a Telex.

A flotta szervezői azt közölték, hogy a portugál zászló alatt közlekedő hajót drón találta el, miközben Tunézia Sidi Bou Said kikötője előtt horgonyzott. Tájékoztatásuk szerint a hat utas és a legénység is biztonságban van. Az Instagramra feltöltött videósorozatban a szervezet szóvivői azt mondták, hogy

egy drón tüzet okozott a hajón, amit végül sikeresen eloltottak.

A tunéziai hatóságok ugyanakkor tagadták, hogy dróntámadás érte volna a hajót. A tunéziai Nemzeti Gárda szóvivője az AFP hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy „nem észleltek drónt”, a Mosaique FM nevű rádiónak pedig azt állította, hogy hamisak a támadással kapcsolatban megjelent hírek. Az első vizsgálatok alapján azonban a robbanás a hajón belül keletkezhetett.

A humanitárius segélyszállító hajó a múlt héten indult Barcelonából, és vasárnap érkezett meg Tunéziába. A misszió célja a gázai ostrom megtörése, de korábban többször is akadályokba ütköztek. Júniusban például az izraeli erők megállították a hajójukat, és őrizetbe vették az aktivistát, köztük Greta Thunberget is. A hatóságok az aktivistákat Asdód kikötőjébe kísérték, majd kiutasították őket Izraelből.