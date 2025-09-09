ARÉNA
BARCELONA CATALONIA, SPAIN - SEPTEMBER 01: The Global Sumud Flotilla is setting off again from the Port of Barcelona, September 1, 20256, in Barcelona, Catalonia, Spain. The twenty boats of the Global Sumud Flotilla that had to return on Sunday night to the Port of Barcelona due to bad weather have started to leave progressively since 19.30 hours on Monday to bring humanitarian aid to Gaza. The flotilla departed Sunday from Barcelonas Moll de la Fusta with some 300 people, including Swedish activist Greta Thunberg and former Barcelona Mayor Ada Colau. (Photo By Kike Rincon/Europa Press via Getty Images)
Nyitókép: Kike Rincon/Europa Press via Getty Images

Greta Thunbergék azt állítják, drónnal támadták meg Gázába tartó segélyhajójukat

Infostart

A hat utas és a legénység is biztonságban van. A tunéziai hatóságok viszont cáfolták, hogy dróntámadás érte volna a hajót.

A szervezők állítása szerint Tunézia partjainál dróntámadás érte azt a hajót, amely segélyeket szállított a Gázai övezetbe, és amelynek fedélzetén több más palesztinpárti aktivista mellett Greta Thunberg is tartózkodott – írja a BBC beszámolója alapján a Telex.

A flotta szervezői azt közölték, hogy a portugál zászló alatt közlekedő hajót drón találta el, miközben Tunézia Sidi Bou Said kikötője előtt horgonyzott. Tájékoztatásuk szerint a hat utas és a legénység is biztonságban van. Az Instagramra feltöltött videósorozatban a szervezet szóvivői azt mondták, hogy

egy drón tüzet okozott a hajón, amit végül sikeresen eloltottak.

A tunéziai hatóságok ugyanakkor tagadták, hogy dróntámadás érte volna a hajót. A tunéziai Nemzeti Gárda szóvivője az AFP hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy „nem észleltek drónt”, a Mosaique FM nevű rádiónak pedig azt állította, hogy hamisak a támadással kapcsolatban megjelent hírek. Az első vizsgálatok alapján azonban a robbanás a hajón belül keletkezhetett.

A humanitárius segélyszállító hajó a múlt héten indult Barcelonából, és vasárnap érkezett meg Tunéziába. A misszió célja a gázai ostrom megtörése, de korábban többször is akadályokba ütköztek. Júniusban például az izraeli erők megállították a hajójukat, és őrizetbe vették az aktivistát, köztük Greta Thunberget is. A hatóságok az aktivistákat Asdód kikötőjébe kísérték, majd kiutasították őket Izraelből.

