2025. október 1. szerda
Az izraeli szárazföldi és légi hadjáratokban lerombolt, a Gázai övezet északi részén lévő épületek maradványai fölött megy le a Nap 2025. augusztus 8-án. MTI/AP/Leo Correa
Nyitókép: MTI/AP/Leo Correa

Izrael feltartóztatja a Gázai övezetbe tartó nemzetközi segélyflottillát

Infostart / MTI

Az izraeli haditengerészet szerdán este megkezdte a Gázai övezet felé tartó nemzetközi segélyflottilla feltartóztatását, miután sikertelenül irányváltoztatásra szólította fel a hajórajt.

Az izraeli haditengerészet katonái megkezdték a Gázai övezet felé hajózó Global Sumud Flottilla feltartóztatását, a katonák már felszálltak több hajóra. A művelet megindítása előtt az egyik tiszt sikertelenül irányváltoztatásra szólította fel a flottilla résztvevőit.

Az aktivistákat a tervek szerint az asdódi kikötőbe szállítják, majd kiutasítják az országból. A szerda este kezdődő és csütörtök estig tartó jóm-kipúr böjti ünnep miatt csütörtök estig zárva van a tel-avivi Ben Gurion repülőtér, ilyenkor teljesen leáll Izraelben a közlekedés, ezért csak az ünnep után tudják elhagyni majd az országot.

Az izraeli külügyminisztérium közzétett egy felvételt, amelyen a tiszt rádión útirányuk megváltozatására szólította fel az aktivistákat. "Önök aktív harci övezethez közelednek, és megszegik a törvényes tengeri blokádot. Ha segélyt kívánnak Gázába juttatni, ezt a hivatalos csatornákon keresztül megtehetik. Kérem, változtassák meg útirányukat Asdód kikötője felé, ahonnan a segélyt biztonsági ellenőrzés után a Gázai övezetbe szállítjuk" - mondta az izraeli tiszt.

A szervezők szerint a negyvenhét hajóból álló Global Sumud Flottilla - több mint ötszáz aktivistával a fedélzetén és segélyeket szállítva - a Gázai övezet tengeri blokádját próbálja áttörni, és szerdán már kilencven tengeri mérföldre megközelítette a háború sújtotta területet.

Izrael azzal vádolja a résztvevők egy részét, hogy kapcsolatban állnak a Hamász palesztin terrorszervezettel. A külügyminisztérium jelentése szerint "a Hamász–Sumud Flottilla egyetlen célja a provokáció". A minisztérium hangsúlyozta, hogy Izrael, Olaszország, Görögország és a jeruzsálemi latin patriarchátus is felajánlotta a segélyek békés eljuttatását Gázába, de a flottilla ezt elutasította.

Az aktivisták szerda este arról számoltak be, hogy izraeli hadihajók közeledtek hozzájuk. Az elmúlt órában a legtöbb hajóról megszűntek az addigi élő közvetítések. Korábban mintegy húsz hajót észleltek a flottilla közelében. Az aktivisták mentőmellényeket vettek fel, és felkészültek egy esetleges rajtaütésre.

A flottillán utazók között Izrael-ellenes parlamenti képviselők, ügyvédek és civil aktivisták vannak, és ismét velük tartott Greta Thunberg svéd klímaaktivista is. A hajók gyógyszert és élelmiszert próbáltak Gázába juttatni.

2025. október 1. 21:27
Alaptörvényt sért a Magyarországon menedéket kapott lengyel ellenzéki képviselőt sújtó jogszabály
2025. október 1. 21:18
Ütött a vaddisznók órája, teljes irtás indult Horvátországban
