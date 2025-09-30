ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
Gázai övezeti célpontokat lő az izraeli tüzérség Dél-Izraelből 2025. május 6-án. A gázai polgári védelem szóvivője közölte, hogy három palesztin életét vesztette a Gázai övezet különböző részein hajnalban végrehajtott izraeli bombázások következtében. Az izraeli hadsereg március 18-án kezdte újra offenzíváját a Gázai övezetben, véget vetve a két hónapig tartó tűzszünetnek.
Nyitókép: MTI/AP/Ohad Zwigenberg

Üzent Benjamin Netanjahu az amerikai béketerv részleteiről

Infostart / MTI

Az izraeli miniszterelnök videoüzenetet tett közzé az X-en azután, hogy hétfő este Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel, és közös sajtótájékoztatójukon közölte: elfogadja Donald Trump közel-keleti béketervét, amely egyebek között arról szól, hogy az izraeli hadseregnek számos feltétel teljesülése után végleg ki kell vonulnia a Gázai övezetből. Netanjahu a videoüzenetben határozottan kijelenti, hogy a hadsereg a béketervnek megfelelően a Gázai övezetben marad.

Noha Trump béketerve utalást tesz arra, hogy szintén bizonyos feltételek teljesülése esetén egyszer lehetségessé válhat a palesztin állam létrehozása, Netanjahu a videóban kijelenti, hogy nem egyezett bele semmilyen palesztin állam létrehozásába. "Elmondtuk, hogy határozottan ellenezzük a palesztin állam létrehozását" - közölte. "Trump elnök mondta is, hogy megérti ezt" -tette hozzá.

"A Hamász nem tudott elszigetelni bennünket, viszont mi elszigeteltük a Hamászt. Most az egész világ, köztük az arab és a muszlim világ is nyomást gyakorol a Hamászra, hogy fogadja el azokat a feltételeket, amelyeket Trump elnökkel közösen támasztunk" - mondta az izraeli kormányfő.

Iszmáíl A-Tuábta, a Hamász gázai sajtóirodájának vezetője Donald Trump tervének ismeretében kijelentette: az nem hoz "semmilyen valódi és igazságos megoldást". Szintén az X-en közzétett közleményében azt írta: minden olyan javaslatot, amely "Gázát szuverenitás nélküli, nemzetközi igazgatás alatti biztonsági entitásnak tekinti, teljes egészében elutasít a kollektív palesztin nemzeti tudat".

A Fatah párthoz kötődő és Ciszjordánia igazgatását ellátó Palesztin Hatóság üdvözölte az amerikai elnök "őszinte és fáradhatatlan" erőfeszítéseit a gázai háború lezárása érdekében, és hangsúlyozta az Egyesült Államokkal fennálló partnersége fontosságát a térség békéje érdekében.

Több arab és muszlim ország is üdvözölte a gázai háború lezárásának washingtoni tervét. Szaúd-Arábia, Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia, Pakisztán, Törökország, Katar és Egyiptom külügyminisztere közös nyilatkozatot írt alá, melyben kijelentették, hogy együttműködésre törekednek az Egyesült Államokkal és az érintett felekkel a megállapodás végrehajtása érdekében "olyan módon, amely garantálja a régió népeinek békéjét, biztonságát és stabilitását".

A Háárec című izraeli újság egyik szakértője, Joszi Verter szerint

a megállapodás - ha létrejön - várhatóan 2026 elejére hozza előre a csak jövő ősszel esedékes választásokat Izraelben,

mert a benne foglaltak elfogadhatatlanok a radikálisan jobboldali pártok számára, és a kormány bukását okozzák.

