Izrael "kettévágta" Gázavárost

A szóvivő szerint a hadsereg kommandósai megtalálták a város központjában a palesztin fegyveresek több elhagyott erődítményét, bennük katonai eszközökkel. Az utóbbi napok műveleteiben likvidáltak több „terroristát”, köztük olyanokat, akik éppen fegyverek előállításán dolgoztak titkos műhelyekben. Gázavároson kívül is, az övezet északi részében is megtaláltak több fegyverrejtekhelyet – írta.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet által felügyelt gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda hajnal óta 28 palesztin vesztette életét az izraeli támadásokban, a legtöbben Gázavárosban. A minisztérium jelentésében általában nem különbözteti meg a halottak közt a fegyvereseket és a civileket, és most sem tette. Az izraeli közszolgálati rádió, a Kan jelentette, hogy a halottak között van Ahmad Atallah, a Hamász gázai katonai bíróságának elnöke.

Miközben folynak a harcok, Izrael arra vár, hogy a Hamász miként reagál Donald Trump amerikai elnök Gázai övezeti béketervére. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök már elfogadta a tervet, és számos arab és nem arab ország is üdvözölte azt.